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Futebol capixaba

Campeonato Capixaba 2021: veja os resultados da 6ª rodada

Rio Branco VN, Desportiva e Vitória-ES levaram a melhor nos jogos que ocorreram neste sábado (17) no Espírito Santo

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2021 às 19:04
Vitória-ES e Real Noroeste se enfrentaram neste sábado
Vitória-ES e Real Noroeste se enfrentaram neste sábado Crédito: Marcela Delatorre
Na 6ª rodada do Campeonato Capixaba 2021, Rio Branco VN, Desportiva e Vitória-ES levaram a melhor nos jogos que ocorreram neste sábado (17). O Brancão Polenteiro venceu o xará Rio Branco-ES por 2 a 1. Já o Vitória-ES não deu chances ao Real Noroeste e a partida terminou em 2 a 0. A Locomotiva Grená, por sua vez, derrotou o Estrela do Norte por 1 a 0. 

Rio Branco VN x Rio Branco-ES

No Olímpio Perim, o desempenho do Rio Branco VN em campo teve uma pitada de heroísmo no duelo contra o xará Rio Branco-ES. O Brancão Polenteiro superou o adversário por 2 a 1, de virada e com um homem a menos em campo em grande parte do 2º tempo.
O resultado reafirma a liderança, a classificação antecipada para a próxima fase e mostra que o elenco é talentoso. Isso porque na mesma semana em que perde a sua dupla de ataque titular para a partida, a equipe ainda consegue sair vitoriosa de campo.
O Rio Branco-ES abriu o placar aos 41 minutos do 1º tempo. Rafael Castro tabelou com Ronicley e soltou a bomba de fora da área. A bola bateu no travessão, quicou na frente do gol e Matheus Bidick pegou o rebote pra cabecear pra o fundo da rede.
A virada polenteira veio no segundo tempo, com dois gols de bola parada. Aos 17 minutos, Anderson Silva cobrou escanteio e fez um gol olímpico, contando com a falha do goleiro Diogo. E aos 28, Arthur Faria cobrou falta da entrada da área, a bola passou no meio da barreira e Diogo aceitou.
Mais líder do que nunca, o Brancão Polenteiro chegou aos 18 pontos e segue com 100% de aproveitamento no Capixaba 2021. Já o Rio Branco-ES, mesmo com a derrota, continua na 4ª posição, com 10 pontos, empatado com o Real Noroeste, mas atrás no saldo de gols (1 a 0).

Vitória-ES x Real Noroeste

Depois da atuação irregular diante do Rio Branco VN, o Vitória-ES fez a sua melhor partida no campeonato e assegurou, por antecipação, a vaga nas quartas de final. O time do técnico Cláudio Roberto não deu chances ao Real Noroeste e venceu por 2 a 0, no Salvador Costa, pela 6ª rodada da primeira fase.
O Vitória abriu o placar com menos de um minuto de jogo, quando Edinho recebeu passe de Carlos Vitor e tocou na saída de Waldson. O Alvianil criou outras sete chances claras de gol, mas não conseguiu marcar. Nos acréscimos, o atacante Rael partiu livre do meio de campo, deu um chapéu em Waldson e definiu o jogo.
Com o triunfo, o Vitória chegou aos 15 pontos, se manteve na vice-liderança e não pode mais ser alcançado por nenhum dos clubes que no momento estão fora da zona de classificação. O Real Noroeste, mesmo com a derrota, permanece na 3ª colocação, com 10 pontos.

Desportiva x Estrela do Norte

Após três derrotas consecutivas e a saída de Cleiton Marcelino, a Desportiva Ferroviária voltou a vencer no Campeonato Capixaba 2021. No jogo que marcou a reestreia do técnico Fabiano Rossato, a Locomotiva Grená derrotou o Estrela do Norte, por 1 a 0, no Engenheiro Araripe.
O gol do triunfo Grená saiu na bola parada, aos três minutos da partida. Cristopher cobrou falta rasteira, da entrada da área, pela esquerda, e a bola foi direto na rede do goleiro André Zuba.
Com o resultado positivo, a Locomotiva se mantém na 7ª posição, agora com sete pontos somados. Já o Estrela do Norte cai para a 6ª colocação, com seus oito pontos conquistados.

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