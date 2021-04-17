Cruzeiro atualiza situação de Zé Eduardo e mantém afastamento do jogador por questões de saúde

O Cruzeiro fez novo comunicado sobre a situação do atacante Zé Eduardo, que está em repouso, por conta de uma alteração cardíaca detectada em exames de rotina no clube. Zé Eduardo foi afastado das atividades em campo desde que pequenas alterações foram encontradas em exames cardíacos realizados pelo Clube, efetuou nesta semana uma nova série de avaliações. Nestas, foi constatado que houve uma significativa melhora no quadro, no entanto, ainda são encontrados parâmetros que indicam que o procedimento ideal para o momento é a manutenção do estágio de repouso.