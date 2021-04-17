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Cruzeiro atualiza situação de Zé Eduardo e mantém afastamento do jogador por questões de saúde

O atleta segue fora da Raposa para averiguar se estará em condições no futuro para voltar aos gramados...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 17:14
Crédito: Zé Eduardo continua sendo monitorado pela Raposa para averiguar seu estado de saúde-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro fez novo comunicado sobre a situação do atacante Zé Eduardo, que está em repouso, por conta de uma alteração cardíaca detectada em exames de rotina no clube. Zé Eduardo foi afastado das atividades em campo desde que pequenas alterações foram encontradas em exames cardíacos realizados pelo Clube, efetuou nesta semana uma nova série de avaliações. Nestas, foi constatado que houve uma significativa melhora no quadro, no entanto, ainda são encontrados parâmetros que indicam que o procedimento ideal para o momento é a manutenção do estágio de repouso.
O atleta segue assistido por todos os profissionais do Cruzeiro e, posteriormente, repetirá todos os exames. Uma vez que todos os resultados apresentem volta à normalidade, Zé Eduardo estará livre para retomar sua rotina de atleta profissional.

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