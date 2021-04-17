Napoli x Inter de Milão: saiba onde assistir e prováveis escalações

Tem jogo entre equipes da parte de cima do Campeonato Italiano neste domingo. Querendo entrar no G-4 para conquistar uma vaga na Champions League, o Napoli recebe a líder Inter de Milão, que quer confirmar o título nacional depois de 11 anos.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoAntes da partida, o técnico Antonio Conte elogiou o Napoli e disse que a equipe comandada por Gattuso é uma das melhores da Itália. Para o treinador da Nerazzurri, o jogo será complicado.
- Um jogo muito exigente nos espera. Sempre coloquei o Napoli nas duas ou três equipes que poderiam disputar o título final justamente porque conheço a força do elenco e eles também têm um técnico muito bom, como o Gattuso - disse Conte.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporadaFICHA TÉCNICA
Napoli x Inter de MilãoCampeonato Italiano - 31ª rodada
Data e horário: 18/04/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Árbitro: Daniele DoveriAssistentes: Alessandro Costanzo e Sergio RanghettiOnde assistir: Band Sports e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
NAPOLI (Técnico: Gennaro Gattuso)Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui; Bakayoko, Fabián Ruiz, Politano, Zielinski e Insigne; Osimhen.
Desfalques: Ghoulam e Ospina (lesionados); Lozano (suspenso).
INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conti)Handanovic; Bastoni, Ranocchia e Skriniar; Hakimi, Ashley Young, Brozovic, Barella e Eriksen; Lautaro Martinez e Lukaku.
Desfalques: Kolarov e Vidal (lesionados).