David Braz destaca ansiedade e paciência antes de integração ao elenco do Fluminense

Crédito: Mailson Santana / FFC

Recuperado da Covid-19, o zagueiro David Braz já está em processo de transição para iniciar os treinamentos com o restante do elenco. Em entrevista ao "Giro do Flu", na FluTV, o jogador se disse ansioso para ficar à disposição do técnico Roger Machado para a temporada.

> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista

- Foi difícil, eu estava bastante ansioso. Depois que assinei o contrato já estava com muita vontade de trabalhar e estar com os novos companheiros. Com paciência hoje estou aqui, muito feliz e bastante motivado para ajudar o Fluminense em grandes desafios - disse o zagueiro.

No primeiro dia no CT Carlos Castilho, na sexta-feira, David fez trabalhos de musculação na academia e deu voltas ao redor do gramado. Ele se apresentou na terça, quando completou os 10 dias de isolamento.

Veja a tabela da Libertadores