Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • David Braz destaca ansiedade e paciência antes de integração ao elenco do Fluminense
futebol

David Braz destaca ansiedade e paciência antes de integração ao elenco do Fluminense

Zagueiro estava com Covid-19 e se apresentou no CT Carlos Castilho na última sexta-feira; ele está em transição para o campo...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 18:50
Crédito: Mailson Santana / FFC
Recuperado da Covid-19, o zagueiro David Braz já está em processo de transição para iniciar os treinamentos com o restante do elenco. Em entrevista ao "Giro do Flu", na FluTV, o jogador se disse ansioso para ficar à disposição do técnico Roger Machado para a temporada.
> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista
- Foi difícil, eu estava bastante ansioso. Depois que assinei o contrato já estava com muita vontade de trabalhar e estar com os novos companheiros. Com paciência hoje estou aqui, muito feliz e bastante motivado para ajudar o Fluminense em grandes desafios - disse o zagueiro.
No primeiro dia no CT Carlos Castilho, na sexta-feira, David fez trabalhos de musculação na academia e deu voltas ao redor do gramado. Ele se apresentou na terça, quando completou os 10 dias de isolamento.
Veja a tabela da Libertadores
Braz não estará disponível para a partida com o Madureira, neste domingo, às 11h05, mas tem chances de viajar com o grupo na segunda-feira para a Colômbia, onde o Flu encara o Independiente Santa Fe. A partida, pela segunda rodada da Libertadores, será na quarta, às 21 (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados