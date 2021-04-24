Lyon x Lille: onde assistir e prováveis escalações

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Neste domingo, o Lyon recebe o Lille no Groupama Stadium, na cidade de Lyon, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Francês. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), é fundamental para o Lille assumir a ponta da tabela, enquanto o Lyon quer uma vaga na Champions League.

Veja a tabela do FrancêsNa quarta colocação do Campeonato Francês com 67 pontos somados em 33 partidas, o Lyon precisa de apenas um ponto para alcançar o Mônaco e ficar na zona de classificação para a Champions League. Neste momento, a vitória é essencial.

- Acima de tudo, devemos ter muita paciência. O Lille é uma equipa que se defende bem, muito sólida com jogadores que vão rápido na frente. Tudo isso dá muita motivação. Não devemos cometer o erro de entrar em pânico. Teremos 90 minutos para vencer a partida. No entanto, temos que estar entusiasmados e motivados - disse o lateral Mattia De Sciglio, do Lyon.

A situação do Lille é de total atenção. A equipe hoje ocupa a segunda colocação do Campeonato Francês, visto que o PSG venceu neste sábado e assumiu a ponta da tabela. A diferença entre as duas equipes é de apenas dois pontos, e uma vitória coloca o Lille na liderança.

- Faremos de tudo para aproveitar a recepção de Lille para ganhar um lugar. Isso adiciona motivação, especialmente porque estamos frustrados com o jogo de quarta-feira. Esta será a melhor resposta. Lille é o primeiro. Eles estão tendo uma temporada extraordinária. Temos a possibilidade de ir além deles. Não será fácil, mas queremos fazer de qualquer maneira - disse Rudi Garcia, treinador do Lyon.FICHA TÉCNICALYON x LILLE - Campeonato Francês: 34ª rodada

Data e horário: 25/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)Árbitro: François LetexierAssistentes: Alexandre Viala e Mehdi RahmouniOnde assistir: One Football

LYON (Treinador: Rudi Garcia)Anthony Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer e Cornet; Caqueret e Bruno Guimarães; Toko Ekambi, Paquetá e Depay; Slimani.

Desfalques: Benlamri e Kadewere (lesionados); Diomande (suspenso).

LILLE (Treinador: Christophe Galtier)Maignan; Çelik, Fonte, Botman e Mandava; Ikoné, Benjamin André, Soumaré e Bamba; Yazici e Yilmaz.