AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Lyon x Lille: onde assistir e prováveis escalações

Vitória pode colocar o Lille de volta na liderança; Lyon busca vaga na Champions League, e precisa dos três pontos...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 19:24
Crédito: AFP
Neste domingo, o Lyon recebe o Lille no Groupama Stadium, na cidade de Lyon, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Francês. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), é fundamental para o Lille assumir a ponta da tabela, enquanto o Lyon quer uma vaga na Champions League.
Veja a tabela do FrancêsNa quarta colocação do Campeonato Francês com 67 pontos somados em 33 partidas, o Lyon precisa de apenas um ponto para alcançar o Mônaco e ficar na zona de classificação para a Champions League. Neste momento, a vitória é essencial.
- Acima de tudo, devemos ter muita paciência. O Lille é uma equipa que se defende bem, muito sólida com jogadores que vão rápido na frente. Tudo isso dá muita motivação. Não devemos cometer o erro de entrar em pânico. Teremos 90 minutos para vencer a partida. No entanto, temos que estar entusiasmados e motivados - disse o lateral Mattia De Sciglio, do Lyon.
A situação do Lille é de total atenção. A equipe hoje ocupa a segunda colocação do Campeonato Francês, visto que o PSG venceu neste sábado e assumiu a ponta da tabela. A diferença entre as duas equipes é de apenas dois pontos, e uma vitória coloca o Lille na liderança.
- Faremos de tudo para aproveitar a recepção de Lille para ganhar um lugar. Isso adiciona motivação, especialmente porque estamos frustrados com o jogo de quarta-feira. Esta será a melhor resposta. Lille é o primeiro. Eles estão tendo uma temporada extraordinária. Temos a possibilidade de ir além deles. Não será fácil, mas queremos fazer de qualquer maneira - disse Rudi Garcia, treinador do Lyon.FICHA TÉCNICALYON x LILLE - Campeonato Francês: 34ª rodada
Data e horário: 25/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)Árbitro: François LetexierAssistentes: Alexandre Viala e Mehdi RahmouniOnde assistir: One Football
LYON (Treinador: Rudi Garcia)Anthony Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer e Cornet; Caqueret e Bruno Guimarães; Toko Ekambi, Paquetá e Depay; Slimani.
Desfalques: Benlamri e Kadewere (lesionados); Diomande (suspenso).
LILLE (Treinador: Christophe Galtier)Maignan; Çelik, Fonte, Botman e Mandava; Ikoné, Benjamin André, Soumaré e Bamba; Yazici e Yilmaz.
Desfalques: Pied, Jonathan David e Renato Sanches (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cartórios - 21/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 21/07/2026
Magno Malta, Flávio Bolsonaro e Maguinha Malta
Maguinha e Magno: culto eleitoral, Deus a cada 25 segundos e “pitbulls sem vacina”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados