Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians poupa titulares e encerra preparação para o clássico; veja relacionados e possível escalação
futebol

Corinthians poupa titulares e encerra preparação para o clássico; veja relacionados e possível escalação

Oito jogadores que atuaram contra o River Plate-PAR nem foram relacionados para enfrentar o Santos neste domingo. Vagner Mancini comandou treino tático com time misto...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 19:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde deste sábado, o Corinthians encerrou a preparação para o seu segundo clássico na temporada. No CT Joaquim Grava, o Timão treinou de olho na partida diante do Santos, neste domingo, às 20h, na Vila Belmiro, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com o calendário pesado, Vagner Mancini vai levar uma equipe mista para a Baixada Santista.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Após o aquecimento, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o elenco foi ao Campo 3 (Roberto Rivellino) para um trabalho tático comandado pelo técnico Vagner Mancini. O treinador também promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são passadas pela assessoria do clube.Na última sexta-feira, o elenco e a comissão técnica realizaram exames RT-PCR para detecção de Covid-19 e todos os resultados foram negativos. Neste domingo, todos os envolvidos na partida também passarão por testes antígenos para a identificação de coronavírus.
Oito atletas que iniciaram a partida diante do River Plate-PAR, pela Copa Sul-Americana, fizeram trabalho interno e não foram relacionados para o jogo: Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Camacho, Luan, Otero e Jô. Isso indica que Vagner Mancini vai escalar um time misto para o clássico deste domingo, preservando o físico do grupo.
Um possível Corinthians para pegar o Santos é o seguinte: Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo e Lucas Piton; Gabriel (Xavier) e Cantillo; Gustavo Mosquito, Vitinho e Rodrigo Varanda; Cauê.
Confira os relacionados:
Goleiros: Caique França, Cássio e Matheus DonelliLateral: Lucas PitonZagueiros: Jemerson, João Victor, Léo Santos e Raul GustavoMeias: Adson, Araos, Cantillo, Gabriel, Gabriel Pereira, Matheus Araújo, Ramiro, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Cauê, Felipe, Gustavo Silva, Léo Natel e Rodrigo Varanda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal
Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados