Corinthians poupa titulares e encerra preparação para o clássico; veja relacionados e possível escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde deste sábado, o Corinthians encerrou a preparação para o seu segundo clássico na temporada. No CT Joaquim Grava, o Timão treinou de olho na partida diante do Santos, neste domingo, às 20h, na Vila Belmiro, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com o calendário pesado, Vagner Mancini vai levar uma equipe mista para a Baixada Santista.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Após o aquecimento, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o elenco foi ao Campo 3 (Roberto Rivellino) para um trabalho tático comandado pelo técnico Vagner Mancini. O treinador também promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são passadas pela assessoria do clube.Na última sexta-feira, o elenco e a comissão técnica realizaram exames RT-PCR para detecção de Covid-19 e todos os resultados foram negativos. Neste domingo, todos os envolvidos na partida também passarão por testes antígenos para a identificação de coronavírus.

Oito atletas que iniciaram a partida diante do River Plate-PAR, pela Copa Sul-Americana, fizeram trabalho interno e não foram relacionados para o jogo: Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Camacho, Luan, Otero e Jô. Isso indica que Vagner Mancini vai escalar um time misto para o clássico deste domingo, preservando o físico do grupo.

Um possível Corinthians para pegar o Santos é o seguinte: Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo e Lucas Piton; Gabriel (Xavier) e Cantillo; Gustavo Mosquito, Vitinho e Rodrigo Varanda; Cauê.

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