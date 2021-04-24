Marcelo Cabo vê 'dois tempos distintos' do Vasco e afirma: 'No intervalo, nos ajustamos bem'

Crédito: Reprodução/Vasco TV

A maneira como o Vasco soube evoluir em campo foi vista como o fator mais relevante na vitória por 3 a 1 sobre o Resende, neste sábado, em São Januário. Em entrevista coletiva, o comandante exaltou que a equipe soube acordar após "dois tempos distintos".

- A gente entrou muito desconcentrado. Tivemos dois tempos muito distintos: um primeiro tempo muito aquém e um segundo tempo muito bom. Mas tivemos um intervalo também muito bom, ajustamos muitas coisas. A gente tem também que dar o mérito ao Resende pelo bom primeiro tempo - declarou.

O treinador cruz-maltino valorizou o desempenho que o Gigante do Vale teve na partida.

- Às vezes, a gente fala que o Vasco não foi bem, mas a gente precisa dizer também que o adversário foi bem. E o Resende nos surpreendeu no primeiro tempo, com uma marcação alta, bem encaixada, um time que estava propondo o jogo e nos trouxe muita dificuldade - e frisou:

- Devido a essa surpresa de um bom time que apresentou um bom padrão de jogo, a gente só foi consertar e ajeitar no intervalo. A gente pôde internamente, no vestiário, ajustar o que precisava ajustar. Fiquei muito satisfeito com o segundo tempo do Vasco - completou.

Cabo também valorizou o fato de Germán Cano ter se tornado o artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI.

- Fico muito feliz dele atingir essa marca porque é um profissional que vem trabalhando bastante, vem se doando bastante, se preparando muito bem. A nossa proposta de jogo faz a bola chegar muitas vezes para o Cano, e ele tem aproveitado as oportunidades. Hoje ele fez mais dois gols. Isso é muito importante - disse.

O comandante valorizou o espaço dado aos jovens no confronto.