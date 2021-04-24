Arthur Cabral faz mais dois, dá assistência e dispara na artilharia brasileira da Europa

Crédito: Divulgação/Basel FC

Na tarde deste sábado, em confronto entre o Basel FC e o Lausanne, o atacante Arthur Cabral, ex-Palmeiras e Ceará, brilhou novamente e, com 19 tentos, disparou na artilharia dos brasileiros que atuam na Europa. O centroavante fez dois gols e deu uma assistência no empate em 3 a 3 entre o vice-líder e o quarto colocado do Campeonato Suíço.

Veja o mata-mata da ChampionsO atacante, inclusive, vê a partida deste sábado como a sua melhor atuação com a camisa do Basel.

- Feliz demais, acho que foi uma das minhas melhores atuações com a camisa do Basel, se não a melhor. Apesar de não termos conseguido o objetivo principal, que era a vitória e os três pontos, creio que pessoalmente tenha sido um dia muito bom - disse Arthur Cabral, que completou:

- Eu venho vivendo uma grande temporada, já são 19 gols. Devo isso ao trabalho que a gente faz aqui e a colaboração dos meus companheiros. De novo, queríamos muito a vitória hoje, pontuar, mas foi um jogo muito difícil e de muita determinação de todos.

Em grande fase, o centroavante brasileiro não esconde a vontade de estar no grupo do técnico André Jardine na disputa das Olimpíadas. O atacante chegou a ser convocado pelo treinador em agosto de 2019, ainda neste ciclo olímpico.