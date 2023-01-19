Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Corinthians vence a primeira sob comando de Lázaro com dois gols de Guedes
Paulistão

Corinthians vence a primeira sob comando de Lázaro com dois gols de Guedes

Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Róger Guedes (duas vezes). Outros destaques ficam para Fagner, Renato Augusto e Yuri Alberto. A linha defensiva do Água Santa foi o ponto negativo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2023 às 22:49

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 22:49

Depois de uma estreia sem brilho, o Corinthians venceu a primeira sob o comando de Fernando Lázaro, nesta quarta-feira (18). Em sua casa, a Neo Química Arena, a equipe alvinegra bateu o Água Santa por 3 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.
Futebol
Roger Guedes fez dois gols na Vitória do Corinthians Crédito: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress
Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Róger Guedes (duas vezes). Outros destaques ficam para Fagner, Renato Augusto e Yuri Alberto. A linha defensiva do Água Santa foi o ponto negativo.
Integrante do Grupo C, o Corinthians chegou a três pontos e subiu para a terceira colocação. O Água Santa segue na lanterna do Grupo B, sem nenhum ponto conquistado.
As duas equipes voltam a campo no sábado (21). O Corinthians enfrenta a Inter de Limeira, fora de casa, e o Água Santa recebe o São Bento.
O JOGO
O Corinthians disputou sua primeira partida da temporada 2023 na Neo Química Arena. E o reencontro com a torcida deu sorte.
A partida também marcou a volta de Ángel Romero, depois de quatro anos fora do clube. Até hoje, o atacante paraguaio é o segundo maior artilheiro da Arena, com 27 gols. Romero foi bastante pedido e aclamado pelos torcedores durante a partida.
Yuri Alberto foi o autor do primeiro gol do Corinthians na temporada. Renato Augusto fez bela inversão de bola, Fagner recebeu e cruzou na cabeça do atacante, que cabeceou com precisão no ângulo.
Em contra-ataque rápido, Du Queiroz ligou Yuri Alberto com um passe longo, o atacante carregou a bola até a grande área e tocou para Róger Guedes. O camisa 10 corintiano driblou Marcondes e finalizou de esquerda no cantinho.
Yuri Alberto recebeu de Giuliano e chutou cruzado para a pequena área. Sozinho, Róger Guedes aproveitou para apenas escorar o terceiro.
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos (Matheus Bidu); Du Queiroz (Cantillo), Maycon (Roni) e Renato Augusto (Giuliano); Adson (Á. Romero), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro
ÁGUA SANTA
Ygor Vinhas; Reginaldo, Marcondes, Didi e Anderson (Ronald); Thiaguinho (Cristiano), Kady e Igor Henrique (Renato); Bruno Xavier, Luan Dias (Ramon) e Júnior Todinho (Bruno Mezenga). Técnico: Thiago Carpini
Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitro: Thiago Luis Scarascati
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Bruno Silva de Jesus
VAR: José Claudio Rocha Filho
Cartões amarelos: Du Queiroz (COR)
Gols: Yuri Alberto (COR), aos 21', e Róger Guedes (COR), aos 39'/1ºT; Róger Guedes (COR), aos 25'/2ºT

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados