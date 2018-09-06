Capixaba pede indenização ao Flamengo e CBF após partida em Cariacica

Um torcedor de Linhares entrou com um processo nacontra a Confederação Brasileira de Futebol () e o Clube de Regatasapós uma partida deno Estádio Kleber Andrade, em. Ele alegou que passou por transtornos para assistir ao jogo.

À Justiça, o capixaba alegou que comprou os ingressos para assistir ao jogo com os amigos. Chegando no local, ele teria uma grande desorganização e filas enormes.

O pedido de indenização do torcedor por danos morais foi negado pelo 1º Juizado Especial Cível de Linhares. O juiz entendeu que embora o homem tenha passado por transtornos, ele conseguiu assistir à partida. Não que o espetáculo tenha corrido de forma normal e sem entraves, porém, o enfrentamento de filas, confusões de torcedores, dentre outros, num evento de tamanha proporção, não violam a intimidade, honra e imagem do consumidor, destacou o magistrado.