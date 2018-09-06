Capixaba pede indenização ao Flamengo e CBF após partida em Cariacica

À Justiça, o capixaba alegou que comprou os ingressos para assistir ao jogo com os amigos. Chegando no local, ele teria uma grande desorganização e filas enormes.
O pedido de indenização do torcedor por danos morais foi negado pelo 1º Juizado Especial Cível de Linhares. O juiz entendeu que embora o homem tenha passado por transtornos, ele conseguiu assistir à partida. Não que o espetáculo tenha corrido de forma normal e sem entraves, porém, o enfrentamento de filas, confusões de torcedores, dentre outros, num evento de tamanha proporção, não violam a intimidade, honra e imagem do consumidor, destacou o magistrado.
O magistrado destacou também que não cabe a restituição do valor pago pelo ingresso pois ficou demonstrado, inclusive com fotos dentro do estádio, que o capixaba assistiu ao jogo apesar dos transtornos.