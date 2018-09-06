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Justiça

Capixaba pede indenização ao Flamengo e CBF após partida em Cariacica

O torcedor alegou que passou por transtornos ao assistir o jogo do Flamengo, que aconteceu no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 21:51

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 21:51

Crédito: A Gazeta
Um torcedor de Linhares entrou com um processo na Justiça contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Clube de Regatas Flamengo após uma partida de futebol no Estádio Kleber Andrade, em Campo Grande, Cariacica. Ele alegou que passou por transtornos para assistir ao jogo.
À Justiça, o capixaba alegou que comprou os ingressos para assistir ao jogo com os amigos. Chegando no local, ele teria uma grande desorganização e filas enormes.
O pedido de indenização do torcedor por danos morais foi negado pelo 1º Juizado Especial Cível de Linhares. O juiz entendeu que embora o homem tenha passado por transtornos, ele conseguiu assistir à partida. Não que o espetáculo tenha corrido de forma normal e sem entraves, porém, o enfrentamento de filas, confusões de torcedores, dentre outros, num evento de tamanha proporção, não violam a intimidade, honra e imagem do consumidor, destacou o magistrado.
O magistrado destacou também que não cabe a restituição do valor pago pelo ingresso pois ficou demonstrado, inclusive com fotos dentro do estádio, que o capixaba assistiu ao jogo apesar dos transtornos.

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