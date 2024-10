Surfe

Campeonato Estadual de Bodyboarding desembarca em Vila Velha

A terceira etapa do campeonato será realizada na Praia de Itaparica, em Vila Velha, nos dias 19 e 20 de outubro

2 min de leitura min de leitura

Etapa de Bodyboarding acontece em Vila Velha. (Rafael Silva)

A terceira etapa do Estadual de Bodyboarding será realizada na Praia de Itaparica, em Vila Velha, nos dias 19 e 20 de outubro. A "Construção", localizada quase no final da praia foi o local escolhido para a competição, pois tem apresentado as melhores condições de ondas.

A prova Profissional Feminina tem confirmada a presença das melhores atletas do mundo. Maíra Viana, atual Campeã Mundial e tricampeã estadual, e Maylla Venturin, recém-medalhista de ouro no Pan-americano e heptacampeã estadual, prometem duelos emocionantes. Bianca Simões, tetracampeã estadual e participante do circuito mundial, também está confirmada. As semifinais estão programadas para as 10h, e a final às 14h, no domingo, dia 20.

Na categoria Profissional Masculina, Gabriel Castelan lidera com uma vitória e um segundo lugar, somando 1.860 pontos. Ele tem Lucas Nogueira, 10 vezes Campeão Estadual, em sua cola, após vencer em Guarapari. Leo Costa, Lucio Santana e Gabriel Andrade fecham o top 5 do ranking, com atletas como Ronieris Viana, Bruno Cajado e Diego Estevão também na disputa, formando uma elite do bodyboarding estadual.

Na Open Feminina, Marylene Berundio, vencedora nas etapas do CDM e de Guarapari, está determinada a conquistar o título estadual e a cobiçada Bike Elétrica da Inow. As concorrentes fortes incluem Elisângela Fragoso, Luiza Majevski e Maria Alice, filha de Marylene, que também está na disputa.

Na Legend, Elwes Vieira lidera após vencer duas etapas consecutivas e desponta no ranking. Marcelo Miranda está em segundo, e, com a obrigatoriedade de descartar um resultado, a briga pelo título estadual de 2024 promete ser acirrada. A categoria Sub -18 reúnem jovens promissores. Guilherme Montenegro, de 16 anos, vice-campeão mundial Pro Jr e sete vezes campeão estadual, é um destaque. Seu amigo Miguel Bedran, vencedor no CDM, lidera o ranking, com Daniel Turial e Nicollas Raich também preparados para grandes performances

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta