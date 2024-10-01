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Pentacampeã mundial

Covid-19 tira Neymara Carvalho do Pan-Americano de Bodyboarding

A capixaba integraria o Time Brasil na competição, que começa nesta quarta-feira (2) e será disputada até o próximo dia 13, em Punta Rocas, no Peru
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2024 às 18:36

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 18:36

Neymara Carvalho é o maior nome do bodyboarding do Espírito Santo
Neymara Carvalho é o maior nome do bodyboarding do Espírito Santo Crédito: IBC.com
A capixaba Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboarding, não vai poder representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano, em Punta Rocas, no Peru. Convocada para integrar o Time Brasil, Neymara teve de desistir da competição após testar positivo para Covid-19. O Pan será realizado a partir desta quarta-feira (2) e será disputado até o próximo dia 13. Ela havia garantido a vaga pelo índice de melhor brasileira de 2023 no Circuito Mundial e será substituída pela também capixaba Maylla Venturin.
"Estou muito triste, mas sei que o Brasil será muito bem representado e estarei torcendo daqui. Provavelmente seria uma das minhas últimas convocações, com meus 48 anos. Mas, isso só me dá mais motivação ainda para continuar e, quem sabe, ter uma próxima oportunidade", afirma Neymara. 
Em setembro, ela foi vice-campeã da segunda etapa do Circuito Catarinense de Bodyboarding, na praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriu, assumindo a liderança do ranking catarinense, e terminou 2024 na nona colocação no ranking mundial da IBC (International Bodyboarding Corporation).
No Pan, ao lado de Maylla, o Brasil terá a carioca radicada no Espírito Santo, Maíra Viana, campeã mundial de 2024. No masculino, a equipe brasileira contará com os campeões nacionais de 2023 e 2024, Diego Gomes, do Ceará, e Socrates Santana, do Rio de Janeiro.

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