Lenda da NBA, Dikembe Mutombo morre aos 58 anos

Dikembe Mutombo morre aos 58 anos Crédito: Foto: Reprodução/Instagram

O ex-jogador de basquete Dikembe Mutombo, astro da NBA, morreu aos 58 anos.

Ele foi vítima de um câncer no cérebro. O anúncio foi feito pela própria liga norte-americana, que lamentou a morte.

Mutombo foi o primeiro embaixador global da NBA. Nascido na República Democrática do Congo, ele foi definido pela liga como um "humanitário por essência". Quando ainda jogava, em 1997, criou a Fundação Dikeme Mutombo para melhorar a saúde, educação e qualidade de vida em seu país natal.

O ex-jogador atuou na NBA por 18 anos. Mutombo jogou por Nuggets, time que o escolheu no Draft de 1991, e depois passou por Hawks, 76ers, Nets e Knicks até ir para o Rockets. Ele se aposentou após a temporada 2008/09.