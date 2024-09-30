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NBA

Lenda da NBA, Dikembe Mutombo morre aos 58 anos

Congolês é o segundo jogador com mais tocos na história da liga americana e foi eleito All-Star em oito oportunidades. Ele tratava um câncer no cérebro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2024 às 14:11

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 14:11

Dikembe Mutombo morre aos 58 anos
Dikembe Mutombo morre aos 58 anos Crédito: Foto: Reprodução/Instagram
O ex-jogador de basquete Dikembe Mutombo, astro da NBA, morreu aos 58 anos.
Ele foi vítima de um câncer no cérebro. O anúncio foi feito pela própria liga norte-americana, que lamentou a morte.
Mutombo foi o primeiro embaixador global da NBA. Nascido na República Democrática do Congo, ele foi definido pela liga como um "humanitário por essência". Quando ainda jogava, em 1997, criou a Fundação Dikeme Mutombo para melhorar a saúde, educação e qualidade de vida em seu país natal.
O ex-jogador atuou na NBA por 18 anos. Mutombo jogou por Nuggets, time que o escolheu no Draft de 1991, e depois passou por Hawks, 76ers, Nets e Knicks até ir para o Rockets. Ele se aposentou após a temporada 2008/09.
O ex-pivô foi eleito para o Hall da Fama em 2015. Mutombo foi escolhido para representar o time All-Star oito vezes e ganhou o prêmio de melhor defensor em quatro anos durante a carreira.

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