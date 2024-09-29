  • Quenianos dominam 33ª Dez Milhas Garoto e vencem no masculino e no feminino
Corrida

Quenianos dominam 33ª Dez Milhas Garoto e vencem no masculino e no feminino

Nicolas Kosgei ultrapassou o brasileiro Wendell Jerônimo na Praia da Costa e seguiu a frente para garantir a vitória.  Viola Kosgei faturou no feminino
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

29 set 2024 às 11:16

Publicado em 29 de Setembro de 2024 às 11:16

Nicolas Kosgei e Viola Jelagat vencem as Dez Milhas Garoto
Nicolas Kosgei e Viola Jelagat vencem as Dez Milhas Garoto Crédito: Ricardo Medeiros
O queniano Nicolas Kiptoo confirmou o favoritismo e se consagrou o grande vencedor da prova geral da 33° edição da Dez Milhas Garoto, uma das mais importantes e tradicionais corridas de rua do país, disputada na manhã desde domingo (29).  O atleta de 30 anos cruzou a linha de chegada com o tempo de 46 minutos e 32 segundos, após liderar boa parte da prova. O resultado masculino é o segundo melhor da história da corrida. 
Com largada na praia de Camburi, em Vitória, a corrida aconteceu em uma manhã de clima agradável e foi emocionante do início ao fim. O pelotão de elite com os cinco primeiros ficando juntos até a subida da terceira ponte, depois o brasileiro Wendell Jerônimo assumiu a liderança da prova até a altura da Praia da Costa, onde o queniano Nicolas Kosgei pegou de vez a frente e liderou até o fim, se sagrando campeão.

PROVA FEMININA 

A prova feminina das Dez Milhas Garoto foi vencida pela queniana Viola Kosgei, de 25 anos, com o tempo de 56 minutos e 08 segundos. Ela fez uma prova muito disputada ao lado da compatriota Naum Jepchirchir. As competidoras protagonizaram emoção ao chegarem na linha de chegada juntas, com a diferença de um segundo entre as duas. Naum fez em 56 minutos e 09 segundos. Kleidiane Barbosa, 36 anos, foi a brasileira melhor colocada, garantindo a terceira posição com o tempo de 56 minutos e 27 segundos.

RESULTADOS - GERAL

  • Masculino

  • 1º) Nicolas Kiptoo Kosgei - Quênia (46m32)
  • 2º) Wendell Jeromino Souza - Brasil (46m43)
  • 3º) Wilson Mutua Maina - Quênia (47m30)
  • 4º) Fabio Jesus Correia - Brasil (47m31)
  • 5º) Altobeli Santos da Silva - Brasil (48m22)


  • Feminino

  • 1º) Viola Jelagat- Quênia (56m08)
  • 2º) Naum Jepchirchir - Quênia (56m09)
  • 3º) Kleidiane Barbosa - Brasil (56m27)
  • 4º) Carmen Silva - Brasil (56m30)
  • 5º) Jhoselyn Yesica - Bolívia (57m18)

