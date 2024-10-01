Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Bahia

Capixabas brilham no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

Ginastas capixabas se destacam com conquistas individuais e por equipes, retornando ao Espírito Santo com medalhas e reconhecimento
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

01 out 2024 às 15:41

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 15:41

Capixabas brilham no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica
Capixabas brilham no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Crédito: Sesport/Divulgação
Espírito Santo brilhou no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, encerrado no último domingo (29), em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, Bahia. As ginastas capixabas conquistaram importantes resultados tanto individualmente quanto por equipes, trazendo várias medalhas para casa.
Geovanna Santos foi um dos grandes destaques, terminando em segundo lugar geral na competição de nível elite. Ela também conquistou duas medalhas de ouro, nos aparelhos bola e fita, além de duas pratas, no arco e na maça. Ana Luiza Neiva também teve uma performance de destaque, ficando com o terceiro lugar geral na elite, além de uma medalha de prata na fita e dois bronzes no arco e na maça.
Na competição por clubes, o Instituto Esportivo Capixaba (Incesp)/Clube Ítalo e a Escola de Campeãs garantiram, respectivamente, o segundo e o terceiro lugares gerais. Geovanna Santos, Luiza Traspadini e Nicolly Bastos, treinadas por Gizela Batista e João Santo, representaram o Incesp/Clube Ítalo. Na Escola de Campeãs, destacaram-se Ana Luiza Neiva, Emanuelle Felberk (também contemplada pelo Bolsa Atleta), e Maria Cecília Scandian, sob a orientação das treinadoras Luciane Hammes e Monika Queiroz.
Luiza Traspadini ainda conquistou uma medalha de prata no nível 1 do aparelho arco. Ela, assim como outras atletas capixabas, faz parte do projeto Campeões de Futuro, da Sesport.

Veja Também

Sentindo na pele: confira a Dez Milhas Garoto na visão de quem fez a prova

Lenda da NBA, Dikembe Mutombo morre aos 58 anos

33ª Dez Milhas teve estreante aos 62 anos e casal prestes a ir ao altar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Ginástica Artística
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados