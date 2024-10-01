Capixabas brilham no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

Geovanna Santos foi um dos grandes destaques, terminando em segundo lugar geral na competição de nível elite. Ela também conquistou duas medalhas de ouro, nos aparelhos bola e fita, além de duas pratas, no arco e na maça. Ana Luiza Neiva também teve uma performance de destaque, ficando com o terceiro lugar geral na elite, além de uma medalha de prata na fita e dois bronzes no arco e na maça.