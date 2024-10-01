Capixabas brilham no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

O Espírito Santo brilhou no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, encerrado no último domingo (29), em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, Bahia. As ginastas capixabas conquistaram importantes resultados tanto individualmente quanto por equipes, trazendo várias medalhas para casa.
Geovanna Santos foi um dos grandes destaques, terminando em segundo lugar geral na competição de nível elite. Ela também conquistou duas medalhas de ouro, nos aparelhos bola e fita, além de duas pratas, no arco e na maça. Ana Luiza Neiva também teve uma performance de destaque, ficando com o terceiro lugar geral na elite, além de uma medalha de prata na fita e dois bronzes no arco e na maça.
Na competição por clubes, o Instituto Esportivo Capixaba (Incesp)/Clube Ítalo e a Escola de Campeãs garantiram, respectivamente, o segundo e o terceiro lugares gerais. Geovanna Santos, Luiza Traspadini e Nicolly Bastos, treinadas por Gizela Batista e João Santo, representaram o Incesp/Clube Ítalo. Na Escola de Campeãs, destacaram-se Ana Luiza Neiva, Emanuelle Felberk (também contemplada pelo Bolsa Atleta), e Maria Cecília Scandian, sob a orientação das treinadoras Luciane Hammes e Monika Queiroz.
Luiza Traspadini ainda conquistou uma medalha de prata no nível 1 do aparelho arco. Ela, assim como outras atletas capixabas, faz parte do projeto Campeões de Futuro, da Sesport.