Brasil enfrenta gigantes da Rússia no Mundial de vôlei

O levantador Bruninho e o central Lucão: armas contra a forte Rússia Crédito: Fivb/Divulgação

A seleção masculina de vôlei estreia nesta quarta-feira (26) na terceira fase do Mundial contra um adversário indigesto: a Rússia. Os dois times já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, na Liga das Nações, com uma vitória para cada um. Na etapa inicial, o Brasil ganhou por 3 sets a 1.

Depois, na semifinal, os russos levaram a melhor, com 3 a 0, e acabaram campeões, batendo a França na decisão - o Brasil terminou aquela competição em quarto. O jogo começa às 12h (de Brasília), e o Sportv 2 transmite.

- Toda derrota vem com um aprendizado. Na Liga das Nações, enfrentamos a Rússia quando ela não estava completa, ainda na primeira fase, e vencemos; depois, os enfrentamos em um nível no qual não tínhamos chances naquele momento - reconhece o experiente central Lucão.

Segundo ele, a situação agora é outra:





- Vivemos outro momento, tanto física quanto tecnicamente. Acredito que será uma partida totalmente diferente do que tivemos na outra competição, tanto para eles quanto para nós.

Itália x Sérvia

Considerando a campanha no Mundial, o Brasil chega com o retrospecto um pouquinho melhor. Foram oito jogos e sete vitórias, com apenas uma derrota, para a Holanda. Já a Rússia perdeu duas vezes. Nada que torne o confronto menos difícil.

- A seleção russa é uma seleção que joga baseada na força, no poder de saque e no bloqueio muito alto. Tem uma margem de erro grande. É um jogo no qual temos que ter muita paciência - analisa o técnico Renan Dal Zotto. - É um time que tem entre seus centrais vários "gigantes". Muserskiy (de 2,18m) é mais fixo, os outros três rodam muito, mas, como característica, não mudam muito. Jogam muito pelo meio no início dos sets, e depois se baseiam muito no oposto e nos dois ponteiros. É uma missão dura enfrentar esses caras.





Brasil e Rússia estão no Grupo I, que ainda tem os Estados Unidos, com quem a seleção de Bruninho, Lucão e Cia. joga na sexta-feira. Já no Grupo J estão Itália, Sérvia e Polônia. Os dois primeiros também se enfrentam nesta quarta-feira, mas às 16h15, com Sportv 2.

Os dois primeiros de cada grupo vão disputar as semifinais, no sábado. O Brasil busca o quarto título da competição - a decisão será no domingo. Na última edição do Mundial, em 2014, a seleção perdeu para a Polônia e ficou com a medalha de prata. Em 2002, 2006 e 2010, foi campeã.