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Camisa 10

'Agora começa outra Copa', diz Messi após classificação da Argentina

Foi a primeira vitória da Argentina na Copa América, por 2 a 0, e garantiu a classificação.

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 23:20

Publicado em 

23 jun 2019 às 23:20
Time liderado por Messi tem a obrigação de vencer o Equador na noite desta terça-feira (10) Crédito: Divulgação
PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O camisa dez da seleção Argentina, Lionel Messi, afirmou que agora que a seleção está classificada é como se começasse outra competição.
"É um tudo ou nada. Agora começa outra Copa. Chegaremos bem, há muito o que analisar, mas o importante é que ganhamos", disse à imprensa após a partida contra o Qatar na Arena, em Porto Alegre, neste domingo (23). 
Foi a primeira vitória da Argentina na Copa América, por 2 a 0, e garantiu a classificação. A seleção alviceleste vai enfrentar a Venezuela pelas quartas de final na próxima sexta-feira (28), às 16h, no Maracanã.
"Obviamente temos que melhorar e seguir crescendo para o que vem porque a Venezuela é um time que tem muito claro o que faz", disse Messi sobre o próximo adversário. 
A estrela da seleção argentina disse ainda que partidas como esta, da qual dependia a permanência da equipe no campeonato, "são difíceis de jogar pela obrigação [de vencer] e pelo medo de ficar de fora". 
Messi celebrou duplamente porque na segunda-feira (24) completa 32 anos.
Segundo a Conmebol, a partida teve um público de 41.390 pessoas (39.100 pagantes e 2.290 não pagantes, para uma renda de R$ 7,9 milhões. Embora a rivalidade entre brasileiros e argentinos seja quase uma tradição, os gaúchos, no geral, simpatizam com os vizinhos pela proximidade cultural e geográfica e torceram pela Argentina.
Desde a quinta (20) até este domingo, 12.032 argentinos entraram no Brasil pelas cidades de fronteira do Rio Grande do Sul, segundo a Polícia Federal. Ao menos 12 foram argentinos barrados porque constam na lista de torcedores com histórico de violência, fornecida pelo governo da Argentina.

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