'Agora começa outra Copa', diz Messi após classificação da Argentina

Time liderado por Messi tem a obrigação de vencer o Equador na noite desta terça-feira (10) Crédito: Divulgação

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O camisa dez da seleção Argentina, Lionel Messi, afirmou que agora que a seleção está classificada é como se começasse outra competição.

"É um tudo ou nada. Agora começa outra Copa. Chegaremos bem, há muito o que analisar, mas o importante é que ganhamos", disse à imprensa após a partida contra o Qatar na Arena, em Porto Alegre, neste domingo (23).

Foi a primeira vitória da Argentina na Copa América, por 2 a 0, e garantiu a classificação. A seleção alviceleste vai enfrentar a Venezuela pelas quartas de final na próxima sexta-feira (28), às 16h, no Maracanã.

"Obviamente temos que melhorar e seguir crescendo para o que vem porque a Venezuela é um time que tem muito claro o que faz", disse Messi sobre o próximo adversário.

A estrela da seleção argentina disse ainda que partidas como esta, da qual dependia a permanência da equipe no campeonato, "são difíceis de jogar pela obrigação [de vencer] e pelo medo de ficar de fora".

Messi celebrou duplamente porque na segunda-feira (24) completa 32 anos.

Segundo a Conmebol, a partida teve um público de 41.390 pessoas (39.100 pagantes e 2.290 não pagantes, para uma renda de R$ 7,9 milhões. Embora a rivalidade entre brasileiros e argentinos seja quase uma tradição, os gaúchos, no geral, simpatizam com os vizinhos pela proximidade cultural e geográfica e torceram pela Argentina.