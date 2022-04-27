Guarda Municipal de Vila Velha recupera mais de 100 veículos em 3 meses

Prefeitura de Vila Velha investe em formação de agentes e aquisição de equipamentos e veículos para a Guarda Municipal Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

O foco na segurança pública em Vila Velha contempla investimentos em tecnologia, compra de equipamentos, novas viaturas, motopatrulhas e aumento do efetivo, com a preparação de um novo concurso para a Guarda Municipal. Com o importante auxílio do sistema Muralha Eletrônica, num período de três meses, mais de 100 veículos, entre motos e carros, foram recuperados.

O sistema identifica a placa, o modelo e a cor do veículo, com 24 horas de vigilância nas entradas e saídas da cidade e pontos estratégicos da cidade. O objetivo é flagrar veículos com restrição de furto ou roubo, ou com suspeita de uso por criminosos, além de possíveis automóveis e motos clonados.

Ao todo, são 19 pontos e 53 pistas monitoradas, num link direto com a Central de Monitoramento da Guarda Municipal, que opera o sistema. O objetivo é reduzir furtos e roubos de veículos na cidade, mas também auxiliar no monitoramento de outros crimes.

Segundo o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, tenente-coronel Geovanio Ribeiro, o objetivo é também combater organizações criminosas: “O sistema coleta informações ao longo do tempo e alimenta a inteligência, tanto da Guarda Municipal quanto das outras forças de segurança, com dados que podem apontar para padrões de uma determinada organização criminosa, ou uma série de crimes”, diz.

A eficiência do sistema foi comprovada pelo encarregado de logística Júlio César Dias Miranda. Ele teve a moto roubada na cidade de Cariacica, durante uma entrega no período noturno. Depois de registrar o boletim de ocorrência, em uma quinta-feira, foi informado pela Guarda, quatro dias depois, que sua moto havia sido recuperada.

“A Guarda Municipal de Vila Velha foi muito eficiente. Eu dei entrada no boletim de ocorrência na quinta mesmo, quando fui assaltado, e na segunda, às 15h, eles me ligaram avisando que recuperaram a minha moto. Fui até a delegacia para pegar a moto e tive um excelente atendimento”, conta.

INVESTIMENTOS NA SEGURANÇA

Com o auxílio da Muralha Eletrônica, em três meses, mais de 100 veículos foram recuperados Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

A Muralha Eletrônica é um dos investimentos realizados pela prefeitura de Vila Velha para apertar o cerco contra a criminalidade. Para isso, a Guarda Municipal recebeu 340 novas armas de fogo, que vão equipar todo o efetivo da Guarda, que conta hoje com 294 agentes. Pistolas, rifles, carabinas, além de armamento não letal, que oferece aos guardas instrumentos para atuar em diversas ações.

A prefeitura também entregou mais 10 motos zero quilômetro para os guardas municipais formados para o Grupamento de Motopatrulha, que foi reestruturado para dar mais agilidade no atendimento às ocorrências. O investimento de mais de R$ 300 mil, vem dando retorno aos moradores da cidade. É a partir do grupamento que se registra o maior número de recuperação de veículos com restrição de furto e roubo circulando na cidade.

Também foram adquiridas 11 novas viaturas, como parte do investimento anual da prefeitura em segurança. A aquisição representa um aumento de 71% da frota da Guarda Municipal. Os veículos Nissan Kicks 1.6 possuem cofre, o que permite maior agilidade para ocorrências que necessitem de condução de suspeitos.

Aliado a isso, a prefeitura já faz o teste de tecnologias, como a de reconhecimento facial, para implantação em pontos estratégicos do município. O sistema é capaz de reconhecer criminosos com atuação na cidade, criando um banco de dados que emite alertas na central de monitoramento, acionando agentes da guarda e possibilitando que a mensagem seja compartilhada com outras instituições.

Vice-prefeito, Victor Linhalis, e prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, durante entrega de 10 motos zero km aos guardas municipais formados para o Grupamento de Motopatrulha Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

Essa integração é um dos pontos fortes do novo conceito de segurança pública implantado na cidade, na avaliação do prefeito Arnaldinho Borgo, que avaliou ainda investimentos na área social como um grande aliado a curto, médio e longo prazos, para ocupação produtiva de áreas antes ociosas.

“Em nossa gestão, estamos trabalhando a segurança pública na prevenção, com investimentos em infraestrutura urbana, ocupação de espaços e sua devolução às famílias. Praças, parques, iluminação pública, obras de drenagem e pavimentação, por exemplo, valorizam os bairros e dão protagonismo às pessoas. No repressivo, estamos trabalhando com investimento em tecnologias que já dão retorno, equipando a Guarda Municipal, que é força auxiliar, para trabalhar integrada às outras forças que possuem o dever primário de promover segurança pública. Por isso, discutimos mensalmente, no Gabinete Integrado, com todas as polícias, justiça, forças armadas, planos e execução, com foco na redução dos índices de criminalidade”, avalia o prefeito.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

O investimento em treinamento e capacitação dos agentes de segurança pública do município também tem sido parte das ações da Prefeitura de Vila Velha para implementar a segurança no município. Este ano, registrou a formação da segunda turma da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), grupamento tático para atuação em áreas de conflito.

Foram 18 agentes formados e outros 40 que passaram por treinamentos com armas longas e preparo psicossocial. O curso teve módulos aplicados pela Cia de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp); pela Diretoria de Operações Táticas da Sejus-ES; além de um módulo com aulas teóricas, atividades físicas e comportamentais.

Formação da segunda turma da ROMU, grupamento tático para atuação em áreas de conflito Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

Os agentes passaram por aulas de sobrevivência urbana, técnicas de escudo, intervenção tática, patrulhamento em área de alto risco, habilitação em armamento longo e uso de armamento não-letal. Receberam ainda aulas de ética, cidadania, violência e abordagem sociológica e científica, além de atendimento psicossocial. Todos os agentes que fizeram o curso já possuem, no mínimo, quatro anos de experiência.

Também foram treinados mais 10 guardas municipais para fazer parte do Grupamento de Motopatrulha, reestruturado para dar mais agilidade no atendimento às ocorrências.