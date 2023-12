Prefeitura investe mais de R$ 500 milhões em obras e transforma vida da população

Com mais de R$ 500 milhões em investimentos, município alia desenvolvimento social e urbano para trazer qualidade de vida à população

A expectativa por obras que levassem Aracruz a um novo patamar era vivida há décadas pelos moradores, mas, hoje, a cidade se orgulha pelo recente crescimento social e urbano do município.

Nos últimos três anos, Aracruz se tornou um canteiro de obras, com investimentos de mais de R$ 500 milhões. A maior delas: a macrodrenagem da Grande Bela Vista, que contempla cinco bairros, beneficiando aproximadamente 37 mil pessoas que sofrem há anos com alagamentos.

“Estamos empenhados em garantir mais qualidade de vida à população. A Prefeitura tem trabalhado para melhorar a infraestrutura da cidade, com atenção às vias públicas, saneamento, prédios e espaços públicos”, disse o secretário de Obras e Infraestrutura, Rafael Borgo.

A prefeitura está concluindo, ainda, o Centro de Saúde de Aracruz (CSA), que vai abrigar o Creara, o Cema e a Unidade de Saúde do bairro Jequitibá. A previsão é de que cerca de 500 pessoas sejam atendidas no espaço diariamente, com acesso a serviços de diversas especialidades médicas.