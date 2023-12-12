Prefeitura investe mais de R$ 500 milhões em obras e transforma vida da população

A prefeitura está concluindo o Centro de Saúde de Aracruz (CSA), que vai abrigar o Creara, o Cema e a Unidade de Saúde do bairro Jequitibá Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

A expectativa por obras que levassem Aracruz a um novo patamar era vivida há décadas pelos moradores, mas, hoje, a cidade se orgulha pelo recente crescimento social e urbano do município.

Nos últimos três anos, Aracruz se tornou um canteiro de obras, com investimentos de mais de R$ 500 milhões. A maior delas: a macrodrenagem da Grande Bela Vista, que contempla cinco bairros, beneficiando aproximadamente 37 mil pessoas que sofrem há anos com alagamentos.

“Estamos empenhados em garantir mais qualidade de vida à população. A Prefeitura tem trabalhado para melhorar a infraestrutura da cidade, com atenção às vias públicas, saneamento, prédios e espaços públicos”, disse o secretário de Obras e Infraestrutura, Rafael Borgo.

Na área de infraestrutura, foram 830 quilômetros de estradas patroladas e 100 quilômetros de vias pavimentadas.

A prefeitura está concluindo, ainda, o Centro de Saúde de Aracruz (CSA), que vai abrigar o Creara, o Cema e a Unidade de Saúde do bairro Jequitibá. A previsão é de que cerca de 500 pessoas sejam atendidas no espaço diariamente, com acesso a serviços de diversas especialidades médicas.

Conhecida por sua vocação industrial, a cidade vem adotando uma série de investimentos para estimular o desenvolvimento econômico, garantindo mais empregos e renda à população.

A obra de infraestrutura do Centro Empresarial Guilherme Devens, por exemplo, vai beneficiar aproximadamente 70 empresas que atuam no local, em diversas atividades.

Qualidade de vida

Poeira e lama, problemas antigos da população, também estão sendo contornados.

Bairros como Planalto, Clevi Testa, Vila do Riacho, Barra do Riacho, entre outros estão recebendo drenagem e pavimentação. A iluminação também recebeu investimentos garantindo melhor luminosidade e segurança.