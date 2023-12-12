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Prefeitura investe mais de R$ 500 milhões em obras e transforma vida da população

Com mais de R$ 500 milhões em investimentos, município alia desenvolvimento social e urbano para trazer qualidade de vida à população

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 19:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

12 dez 2023 às 19:30
Prefeitura de Aracruz
A prefeitura está concluindo o Centro de Saúde de Aracruz (CSA), que vai abrigar o Creara, o Cema e a Unidade de Saúde do bairro Jequitibá Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
A expectativa por obras que levassem Aracruz a um novo patamar era vivida há décadas pelos moradores, mas, hoje, a cidade se orgulha pelo recente crescimento social e urbano do município.
Nos últimos três anos, Aracruz se tornou um canteiro de obras, com investimentos de mais de R$ 500 milhões. A maior delas: a macrodrenagem da Grande Bela Vista, que contempla cinco bairros, beneficiando aproximadamente 37 mil pessoas que sofrem há anos com alagamentos.
“Estamos empenhados em garantir mais qualidade de vida à população. A Prefeitura tem trabalhado para melhorar a infraestrutura da cidade, com atenção às vias públicas, saneamento, prédios e espaços públicos”, disse o secretário de Obras e Infraestrutura, Rafael Borgo.
Na área de infraestrutura, foram 830 quilômetros de estradas patroladas e 100 quilômetros de vias pavimentadas.
A prefeitura está concluindo, ainda, o Centro de Saúde de Aracruz (CSA), que vai abrigar o Creara, o Cema e a Unidade de Saúde do bairro Jequitibá. A previsão é de que cerca de 500 pessoas sejam atendidas no espaço diariamente, com acesso a serviços de diversas especialidades médicas.
Conhecida por sua vocação industrial, a cidade vem adotando uma série de investimentos para estimular o desenvolvimento econômico, garantindo mais empregos e renda à população.
A obra de infraestrutura do Centro Empresarial Guilherme Devens, por exemplo, vai beneficiar aproximadamente 70 empresas que atuam no local, em diversas atividades.

Qualidade de vida

Poeira e lama, problemas antigos da população, também estão sendo contornados.
Bairros como Planalto, Clevi Testa, Vila do Riacho, Barra do Riacho, entre outros estão recebendo drenagem e pavimentação. A iluminação também recebeu investimentos garantindo melhor luminosidade e segurança.
“A administração municipal trabalha para melhorar a vida das pessoas, criando as condições e o cenário adequados para oferecer mais dignidade, aumentando a autoestima dos seus cidadãos. Por isso, desde 2021, dezenas de obras, nas mais diversas áreas, têm sido executadas para que o aracruzense tenha, cada vez mais, orgulho de viver em Aracruz”, destaca o prefeito, Dr. Coutinho.

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