Maior entrega de unidades habitacionais muda realidade no Norte do Estado

Prefeitura de Aracruz beneficia 537 famílias em programa habitacional, em parceria com o governo estadual. Gestão ampliou, ainda, a assistência social

A conquista da casa própria é um sonho realizado em Aracruz. A prefeitura fez a maior entrega de unidades habitacionais da história do município. Foram entregues 537 casas no Residencial Barra do Riacho, construído com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, em uma parceria entre o governo do Estado e da Prefeitura de Aracruz.