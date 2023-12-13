Maior entrega de unidades habitacionais muda realidade no Norte do Estado

Foram entregues 537 casas no Residencial Barra do Riacho, construído com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

A conquista da casa própria é um sonho realizado em Aracruz. A prefeitura fez a maior entrega de unidades habitacionais da história do município. Foram entregues 537 casas no Residencial Barra do Riacho, construído com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, em uma parceria entre o governo do Estado e da Prefeitura de Aracruz.

A prefeitura também fez a entrega de mais de 3.500 cestas básicas como forma de ajudar quem mais necessita.

“Nossa gestão preza pelo comprometimento e a humanidade com os cidadãos aracruzenses”, disse o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho.

A prefeitura também fez a entrega de mais de 3.500 cestas básicas como forma de ajudar quem mais necessita. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Ações diversificadas

Um programa de segurança alimentar para famílias em situação de extrema pobreza tem sido o alento para muitos cidadãos aracruzenses.

Já o Programa Mais Renda tem o objetivo de atuar na transferência de renda em âmbito municipal, com a finalidade de erradicar a extrema pobreza e a pobreza, e ainda garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiárias.