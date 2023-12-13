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Maior entrega de unidades habitacionais muda realidade no Norte do Estado

Prefeitura de Aracruz beneficia 537 famílias em programa habitacional, em parceria com o governo estadual. Gestão ampliou, ainda, a assistência social

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 11:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

13 dez 2023 às 11:00
Maior entrega de unidades habitacionais muda realidade no Norte do Estado
Foram entregues 537 casas no Residencial Barra do Riacho, construído com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
A conquista da casa própria é um sonho realizado em Aracruz. A prefeitura fez a maior entrega de unidades habitacionais da história do município. Foram entregues 537 casas no Residencial Barra do Riacho, construído com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, em uma parceria entre o governo do Estado e da Prefeitura de Aracruz.
A prefeitura também fez a entrega de mais de 3.500 cestas básicas como forma de ajudar quem mais necessita.
“Nossa gestão preza pelo comprometimento e a humanidade com os cidadãos aracruzenses”, disse o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho.
Maior entrega de unidades habitacionais muda realidade no Norte do Estado
A prefeitura também fez a entrega de mais de 3.500 cestas básicas como forma de ajudar quem mais necessita. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Ações diversificadas

Um programa de segurança alimentar para famílias em situação de extrema pobreza tem sido o alento para muitos cidadãos aracruzenses.
Já o Programa Mais Renda tem o objetivo de atuar na transferência de renda em âmbito municipal, com a finalidade de erradicar a extrema pobreza e a pobreza, e ainda garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiárias.
Além disso, o programa de Regularização Fundiária realizou o sonho de mais de 300 familias em ter a escritura de suas casas.

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