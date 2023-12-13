Aracruz aumenta investimento em saúde e bate recorde de consultas médicas

O município superou e teve aumento de 10 milhões de investimentos na saúde entre 2021 e 2022 Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

A Saúde é o calcanhar de Aquiles de vários municípios do Brasil. O país, em 11 anos, viu os investimentos públicos caírem 64% de acordo com pesquisa do Instituto de Estudos para Política da Saúde. Esta realidade é bem diferente em Aracruz, no Norte do Estado.

O município superou e teve aumento de 10 milhões de investimentos na saúde entre 2021 e 2022, chegando a R$ 113 milhões e, em 2023, vai superar esta marca.

Nos últimos três anos de gestão, a cidade passou de 13 para 18 Unidades de Saúde e mais dois pontos de apoio. As equipes de Estratégia da Família foram de 18 para 30 e os serviços de saúde bucal da família saltaram de quatro para 14, colocando Aracruz entre as maiores redes de saúde do norte do Estado.

“Graças ao trabalho que é realizado, estamos cumprindo nosso objetivo de cuidar das pessoas. Aumentando o acesso aos serviços de saúde, especialmente para as comunidades mais carentes, promovendo saúde, prevenção de doenças, oferecendo serviços de vacinação, aconselhamento e educação sobre saúde, ou seja, promovendo mais qualidade de vida aos munícipes da nossa cidade”, destaca o prefeito de Aracruz Dr. Coutinho.

Nos três primeiros anos de gestão foram realizadas, ainda, 1,1 milhão de consultas e 1,2 milhão de exames, recorde para um triênio. A preocupação do governo, segundo Coutinho, é amparar a população e garantir um melhor atendimento a comunidade.

“As filas para cirurgias seguem diminuindo significadamente e já foram realizadas, com recursos próprios da prefeitura, mais de 3 mil cirurgias eletivas”, completa.

Espaço pioneiro dedicado à saúde masculina

Aracruz é o primeiro município capixaba a ter um espaço destinado exclusivamente aos cuidados da saúde masculina: a Casa Azul, onde são oferecidos serviços de saúde para o homem, conscientizando-o quanto à importância de se buscar uma vida mais saudável, além de oferecer procedimentos e atendimentos especializados.

Aracruz é o primeiro município capixaba a ter um espaço destinado exclusivamente aos cuidados da saúde masculina: a Casa Azul Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

No local são realizados os exames preventivos ao câncer de próstata, procedimentos relacionados ao sistema reprodutivo e andropausa.