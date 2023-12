Aracruz aumenta investimento em saúde e bate recorde de consultas médicas

Município conseguiu aumentar rede de unidades de saúde e serviços de saúde bucal. Cidade registrou quase 3 milhões de consultas e exames

A Saúde é o calcanhar de Aquiles de vários municípios do Brasil. O país, em 11 anos, viu os investimentos públicos caírem 64% de acordo com pesquisa do Instituto de Estudos para Política da Saúde. Esta realidade é bem diferente em Aracruz, no Norte do Estado.