"Uma ferramenta para ajudar na atração de negócios"

Esse debate da globalização, com a hiper influência dos países entre si, também nos fez dar uma revisão na história, da influência de fatos históricos nos portos do Espírito Santo. Como é o caso do desaparecimento no século XVI de Dom Sebastião (rei de Portugal entre 1557 e 1578). Todos acreditavam que ele não tinha morrido e isso virou uma crença, se tornando uma lenda se ele ia voltar ou não. Esse fato levou a uma mudança no domínio da coroa portuguesa, porque na linha de sucessão tinha um primo dele que era rei da Espanha, Dom Felipe II, que passou a ser o rei da União Ibérica, formada por Espanha e Portugal. Como a coroa portuguesa tinha uma política comercial de que os portos da colônia só podiam negociar com Lisboa, a mudança no trono fez essa limitação cair e os portos das colônias, inclusive os do Espírito Santo, puderam negociar com outros países. Foi então que os portos capixabas passaram a enviar mercadorias para países da América do Sul, como Argentina e Uruguai, e houve uma dinamização na movimentação portuária. Esse tipo de episódio histórico nós ressaltamos no livro, por exemplo. Da mesma forma, a fuga da família real para o Brasil, em 1808, com a invasão de Napoleão. Os ingleses escoltaram os portugueses para o Brasil naquela fuga, mas exigiram a abertura dos portos para nações amigas, o que permitiu que a gente negociasse com a Inglaterra. O livro, nesta edição, traz um realce muito grande para essa interdependência dos nossos portos destes fatos históricos e também da relação com outros países. Até porque os principais clientes dos portos do Espírito Santos são outras nações, já que a cabotagem (navegação entre portos de um mesmo país) ainda representa uma parcela menor da movimentação.