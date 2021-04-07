"Uma ferramenta para ajudar na atração de negócios"

O que o motivou a escrever novamente sobre os portos do Espírito Santo?
O que essa edição traz de novidade?
Quais as principais mudanças que o sr. se deparou ao pesquisar e escrever sobre o setor após quase 20 anos?
O livro chega a citar que o ES tem o maior complexo portuário da América Latina. Ao que atribui esse fato?
O capixaba já se acostumou a ser cercado por portos: passar pelo Centro de Vitória e ver um grande navio manobrando, avistar aquela fila de espera de embarcações no horizonte, ou mesmo trabalhar nesses locais. Quais as contribuições o sr. acredita que o desenvolvimento dos portos deram para o Estado, pensando até além da economia?
O livro conta, além da história e do momento atual, sobre projetos e ações que devem representar o futuro do setor no Estado. O sr. acredita que esses investimentos devem impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento na economia capixaba?
Qual a contribuição que você acredita que o livro “Portos do Espírito Santo” dá aos capixabas e para o Estado?
QUEM É ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL
Jornalista formado pela Universidade de Brasília (UnB), escritor e editor com mais de 60 livros já publicados, a maioria sobre a história do Espírito Santo. É sócio-gerente da editora Protexto. Um dos seus principais trabalhos é a coleção “Grandes nomes do Espírito Santo”, com 32 títulos publicados, como as biografias de Rubem Braga, Padre José de Anchieta, Augusto Ruschi, Domingos Martins, Florentino Avidos, Vasco Coutinho e Carlos Lindenberg. Ele ainda é o autor de livros sobre a formação do Espírito Santo, de Vitória e de Vila Velha, e de obras como “A rebelião dos estudantes” e a “História da Justiça no Espírito Santo”.