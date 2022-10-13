Entenda as causas de hérnia de disco em jovens

A doença degenerativa da coluna vertebral se confunde muito com o processo natural do envelhecimento. Crédito: Shutterstock

A hérnia de disco é um problema muito comum em adultos. Acomete entre 13% e 40% das pessoas ao longo da vida, principalmente aquelas com idades entre 50 e 60 anos. Mas tem sido cada vez mais comum entre os jovens também.

De acordo com o neurocirurgião da coluna vertebral Daniel Callegari Pereira, do Instituto de Neurocirurgia Capixaba (INC), a doença degenerativa da coluna vertebral se confunde muito com o processo natural do envelhecimento.

"Mas existem outras condições que aumentam o risco, como sedentarismo, sobrepeso, obesidade, problemas de ergonomia nas atividades de vida diária, atividades profissionais que necessitem de esforço físico excessivo, doenças sistêmicas que predisponham fragilidades articulares, entre outras", destaca.

Há alguns fatores que explicam a incidência nos mais jovens. "A primeira causa seria uma sobrecarga em uma articulação normal não preparada, situação vista por exemplo nos jovens sedentários, geralmente obesos ou com sobrepeso, que se aventuram a praticar atividades físicas intensas sem supervisão de um especialista. A segunda causa seria um mecanismo de sobrecarga em uma articulação anormal já acometida por uma doença sistêmica, como nas doenças reumatológicas", afirma o médico.

O QUE É HÉRNIA DE DISCO?

De acordo com o neurocirurgião da coluna vertebral Daniel Callegari Pereira, a hérnia de disco é uma lesão que afeta, sobretudo, a coluna lombar, seguida pelas regiões da cervical e torácica Crédito: Rodrigo Gavini

A hérnia de disco é uma lesão que afeta, sobretudo, a coluna lombar, seguida pelas regiões da cervical e torácica. Trata-se, diz o especialista, do principal motivo de recebimento de auxílio-doença, além da terceira causa de aposentadoria por invalidez no país.

O neurocirurgião explica que hérnia é a definição para todo órgão ou tecido que se desloca para uma outra área. "O disco intervertebral é um amortecedor de impacto natural, localizado entre os corpos vertebrais, permitindo a mobilidade da coluna nas mais variadas direções, inclusive absorvendo impactos. O regime de sobrecarga promove micro lesões dessa estrutura até que seu conteúdo gelatinoso se desloque para fora do disco, podendo exercer compressão mecânica dos nervos adjacentes e da medula espinhal".

A dor, aponta ele, é o principal sintoma desse processo.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS NOS TRATAMENTOS

Há casos em que a solução da hérnia de disco é mesmo cirúrgica. A indicação mais frequente de cirurgia da coluna vertebral para o tratamento da hérnia de disco são dores de difícil controle associadas ao prejuízo da qualidade de vida Crédito: Rodrigo Gavini

Felizmente, os avanços tecnológicos também estão presentes no manejo das hérnias de disco da coluna. "Por meios de agulhas, já conseguimos infiltrar medicamentos exatamente no ponto da dor, realizando bloqueios analgésicos. E também realizar pequenas cauterizações nos nervos responsáveis pela dor", cita o neurocirurgião do INC.

Outro avanço importante, continua ele, são as cirurgias realizadas por endoscopia. "Conseguimos tratar efetivamente as hérnias de disco com cortes de cerca de um centímetro. Essas técnicas são responsáveis por mais de 80% do moderno arsenal que utilizamos nos dias de hoje, porém o ideal é a análise de caso a caso para escolha do melhor método".

Há casos em que a solução é mesmo cirúrgica, segundo o especialista, que afirma que a indicação mais frequente de cirurgia da coluna vertebral para o tratamento da hérnia de disco são dores de difícil controle associadas ao prejuízo da qualidade de vida.

Nem sempre há consenso entre os médicos quanto ao momento ideal para se operar um paciente. "No entanto, existem duas situações em que o tratamento cirúrgico é consenso e geralmente indicado em regime de urgência: hérnia de disco causando compressão e fraqueza aguda e/ou hérnia de disco causando alterações agudas para urinar ou evacuar, frisa Daniel Pereira.

Muitas vezes, ressalta ele, a solução não será definitiva. "Por se tratar de uma doença mecânica degenerativa e por termos vários amortecedores da coluna, quem teve uma crise de dor por hérnia de disco pode ser acometido novamente por esse quadro, numa crise referente ao mesmo disco doente ou a outro disco doente próximo. Isso só pode ser diferenciado por meio de exames de imagens aliados à avaliação com médico especializado em coluna".

SOBRE O INC

O Instituto de Neurocirurgia Capixaba (INC) reúne, desde 2012, os melhores especialistas nas áreas de Neurologia, Neurocirurgia, Psiquiatria e Reumatologia, em 13 unidades, distribuídas em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Mais informações e endereços: www.neurocirurgiacapixaba.com.br ou pelo telefone (27) 3014-8700.