Tendência: bolsa bucket é sinônimo de praticidade e estilo

- Como comprar: por meio do site ou pelo Whatsapp ou Instagram. Na Grande Vitória, o produto pode ser entregue no endereço desejado, já embalado para presente. Se o cliente desejar, a loja pode escrever um cartão a mão para o presente quando solicitado.
- Horário de atendimento: retirada de produto na loja entre 9 e 16 horas ou com agendamento
- Telefone para contato: (27) 99966-0571 (Whatsapp)
- Link do site (ou rede social): www.lojadoramila.com.br ou @doramilaoficial
- Endereço (para take away): Rua Aleixo Netto, Nº 1420, loja 01, Praia do Canto, Vitória