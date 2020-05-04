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Doramila

Tendência: bolsa bucket é sinônimo de praticidade e estilo

Na Doramila, você encontra uma versão deste acessório de couro, na cor preta, por R$ 189,93
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 19:08

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 19:08

A Bolsa Saco da Doramila é estilo bucket com amarração frontal com fechamento e amplo espaço interno. O acessório sai a R$ 189,93. Levando dois itens da loja, a bolsa sai por R$ 134,95
A Bolsa Saco da Doramila é estilo bucket com amarração frontal com fechamento e amplo espaço interno. O acessório sai a R$ 189,93. Levando dois itens da loja, a bolsa sai por R$ 134,95 Crédito: Doramila/Divulgação
  • Como comprar: por meio do site ou pelo Whatsapp ou Instagram. Na Grande Vitória, o produto pode ser entregue no endereço desejado, já embalado para presente. Se o cliente desejar, a loja pode escrever um cartão a mão para o presente quando solicitado.
  • Horário de atendimento: retirada de produto na loja entre 9 e 16 horas ou com agendamento
  • Telefone para contato: (27) 99966-0571 (Whatsapp)
  • Link do site (ou rede social): www.lojadoramila.com.br ou @doramilaoficial
  • Endereço (para take away): Rua Aleixo Netto, Nº 1420, loja 01, Praia do Canto, Vitória

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