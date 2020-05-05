Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Honda Shori

Presenteie sua mãe com um carro zero e confortável

Na Honda Shori, o HR-V 2020 é um dos lançamentos e sai a R$ 95.700
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 16:19

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 16:19

Honda HR-V 2020 sai a partir de R$95.700 na Honda Shori
Honda HR-V 2020 sai a partir de R$95.700 na Honda Shori Crédito: Honda/Divulgação
  • Como comprar: atendimento online da Shori, pelo Whatsapp pelo link: https://abre.vc/vitrineshori ou pelo site https://www.shori.com.br; via telefone ou presencialmente
  • Horário de atendimento: de 10 as 16 horas (seg. a sábado)
  • Telefone para contato:(27)3357-1700 - Vitória; (27)3320-5100-Vila Velha: (27)3372-7500- Linhares
  • Link do site (ou rede social): https://www.shori.com.br
  • Endereço (para take away): Rua Carlos Alberto Monteiro Costa, 31, Jabour, Vitória (ES), em frente ao antigo Aeroporto de Vitória(ES); Rua Antônio Ataíde, 1525, Itapuã, Vila Velha (ES); Av. Rufino de Carvalho, 715, Centro, Linhares (ES)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados