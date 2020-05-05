Presenteie sua mãe com um carro zero e confortável

- Como comprar: atendimento online da Shori, pelo Whatsapp pelo link: https://abre.vc/vitrineshori ou pelo site https://www.shori.com.br; via telefone ou presencialmente
- Horário de atendimento: de 10 as 16 horas (seg. a sábado)
- Telefone para contato:(27)3357-1700 - Vitória; (27)3320-5100-Vila Velha: (27)3372-7500- Linhares
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- Endereço (para take away): Rua Carlos Alberto Monteiro Costa, 31, Jabour, Vitória (ES), em frente ao antigo Aeroporto de Vitória(ES); Rua Antônio Ataíde, 1525, Itapuã, Vila Velha (ES); Av. Rufino de Carvalho, 715, Centro, Linhares (ES)