Conforto e estilo: tênis é peça coringa para compor look casual

- Como comprar: por meio do Whatsapp ou Instagram. Na Grande Vitória, o produto pode ser entregue no endereço desejado, já embalado para presente. Se o cliente quiser, a loja pode escrever um cartão a mão para o presente quando solicitado.
- Horário de atendimento: retirada de produto na loja entre 9 e 16 horas ou com agendamento
- Telefone para contato: (27) 99909-5737
- Link do site (ou rede social): @arezzoes
- Endereço (para take away): Rua Aleixo Netto, 1055, loja 05 e 06, Praia do Canto, Vitória.