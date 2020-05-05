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Arezzo

Conforto e estilo: tênis é peça coringa para compor look casual

Na Arezzo, o tênis modelo slip on em nobuck preto sai de R$ 279,90 por R$ 149, 90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 13:17

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 13:17

O tênis conta com um salto rasteiro que permite conforto no uso. Combinado com um jeans e uma mochila, o look ganha uma pegada urbana. O produto sai a R$ 149,90 na Arezzo
O tênis conta com um salto rasteiro que permite conforto no uso. Combinado com um jeans e uma mochila, o look ganha uma pegada urbana. O produto sai a R$ 149,90 na Arezzo Crédito: Arezzo/Divulgação
  • Como comprar: por meio do Whatsapp ou Instagram. Na Grande Vitória, o produto pode ser entregue no endereço desejado, já embalado para presente. Se o cliente quiser, a loja pode escrever um cartão a mão para o presente quando solicitado.
  • Horário de atendimento: retirada de produto na loja entre 9 e 16 horas ou com agendamento
  • Telefone para contato: (27) 99909-5737
  • Link do site (ou rede social): @arezzoes
  • Endereço (para take away): Rua Aleixo Netto, 1055, loja 05 e 06, Praia do Canto, Vitória.

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