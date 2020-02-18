No Carnaval, a melhor fantasia é a do motorista da rodada

Na hora de sair com a turma, eleja sempre o motorista da rodada Crédito: Freepik

Carnaval é época de se divertir, estar com os amigos, brincar nos blocos. Mas a responsabilidade de cada um não deve ficar de fora. Afinal, bebida e direção não se misturam. Portanto, na hora de sair com a turma, eleja sempre o motorista da rodada ou planeje voltar com um serviço de táxi ou aplicativo.

Ao escolher o amigo que irá dirigir, os demais devem respeitar essa posição e não tentar oferecer apenas um copinho, pois a menor das doses pode afetar a pessoa. Não existe quantidade segura de beber e dirigir. Por isso que na nossa legislação o índice de tolerância de álcool no sangue é zero. O risco que se assume não é apenas do motorista, mas para todo mundo que está usando a via, observa o diretor técnico do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), George Alves.

O álcool no sangue afeta o nível de atenção e reduz os reflexos ao volante. Afinal, dirigir é um conjunto de ações autônomas, onde o motorista realiza essas ações involuntariamente. Ao tomar as primeiras doses de uma bebida, o motorista já tem dificuldade em realizar esses movimentos, reduzindo seu tempo de resposta, que pode resultar em um acidente.

"Os acidentes causados por embriaguez ao volante são muito graves, porque o álcool, já nas primeiras doses, provoca excitação e desinibição, ou seja, corta o impedimento moral que o motorista teria de dirigir em alta velocidade, por exemplo" Givaldo Vieira - Diretor-geral do Detran|ES

Detran afirma que oferecer "apenas um copinho" ao motorista da rodada já pode afetar a pessoa Crédito: Pixabay

No Brasil, cerca de 18% dos acidentes de trânsito têm envolvimento com álcool na direção. Esse valor está acima do índice mundial, que fica em torno de 15%. E as principais vítimas são homens jovens. Por isso, o Detran|ES tem buscado fazer uma mudança cultural no comportamento dos capixabas, para evitar acidentes envolvendo álcool e direção, observa Vieira.

O Detran|ES atuará durante todo o período do Carnaval, com campanhas educativas para estimular mudanças de hábitos e também com intervenções em pontos de grande circulação e concentração de pessoas, nas imediações dos blocos, por exemplo. O foco são as ações educativas, mas a campanha, sem fiscalização, tem um resultado pequeno. As duas precisam ser associadas para que se tenha uma efetividade melhor, avalia Vieira.

"Não dirigir quando beber é um compromisso com todo mundo. E mesmo no dia seguinte, se você não estiver se sentindo bem, não dirija, pois o álcool ainda pode estar agindo no seu organismo. Prefira um táxi, carona, ônibus. O Carnaval é época de folia, de festa, mas não precisa ser o nosso último momento" George Alves - Diretor técnico do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES)