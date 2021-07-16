Reservas no ES conservam florestas e ajudam a regular o clima

A RNV, em Linhares, na região Norte do Estado, é uma das maiores áreas protegidas de Mata Atlântica do país com 23 mil hectares Crédito: Lucas Lenci/Divulgação

As mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa já são vistas e sentidas em qualquer parte do planeta. Enquanto no Brasil passamos por um inverno bastante rigoroso, países como Estados Unidos e Canadá sofrem com ondas de calor, cujas temperaturas do ar chegam a quase 50ºC, causando mortes e até mesmo derretimento de cabos elétricos, interrompendo a circulação de bondes elétricos em Portland (EUA), em julho.

Isso, sem contar que o calor também contribui para incêndios florestais, responsáveis por uma alta emissão de CO2 na atmosfera, sendo um dos principais causadores do efeito estufa que causa o aquecimento e as mudanças climáticas.

Por isso, é importante equilibrar o clima do planeta, e é nesse sentido que o Acordo de Paris tem buscado compromisso dos países para que cada um faça a sua parte na redução da emissão de gases que causam aumento da temperatura no planeta.

Pensar globalmente e agir localmente tem sido o que move empresas e governos a buscar melhorias imediatas para a situação em que o clima se encontra, estabelecendo metas importantes e buscando conscientização junto à população. Um exemplo são as ações da Vale de recuperação e conservação de biomas importantes do ponto de vista do clima.

Lagoa de uso público na Reserva Natural Vale Crédito: Vitor de Azevedo Lopes/Divulgação

No Espírito Santo, duas grandes áreas conservadas se destacam: a Reserva Natural Vale (RNV) e a Reserva Biológica de Sooretama (Rebio Sooretama). A RNV, em Linhares, na região Norte do Estado, é uma das maiores áreas protegidas de Mata Atlântica do país com 23 mil hectares, equivalente a 23 mil campos de futebol. É um dos últimos grandes remanescentes da Floresta de Tabuleiro, uma das formações florestais atualmente mais ameaçadas do bioma Mata Atlântica.

Já a Reserva Biológica de Sooretama (Rebio Sooretama), com cerca de 28 mil hectares, é uma unidade de conservação de proteção integral, federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), protegida com o apoio da Vale.

“Pela sua importância nas atividades de conservação, pesquisa e uso sustentável dos recursos florestais, a Reserva Natural Vale recebeu, pelo programa MAB da Unesco, o título de Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. E a Rebio Sooretama tem sua proteção realizada por meio de blitze preventivas em conjunto com o ICMBio e a Polícia Militar Ambiental para reduzir ou neutralizar ações que geram impactos negativos à fauna e à flora das duas reservas, que constituem no maior remanescente de Mata Atlântica ao Norte do Espírito Santo, com quase 50 mil hectares”, afirma o gerente da Reserva Natural Vale, Márcio Santos Ferreira.

Juntas, elas correspondem a aproximadamente 11% da área de cobertura florestal original remanescente no Estado. No início do século passado, a Mata Atlântica cobria todo o Espírito Santo. Hoje, da área original restam apenas 11% no ES e 8,5% no país, dispersos principalmente em áreas fragmentadas, desconectadas e, muitas delas, sem qualquer proteção. Este cenário faz com que as duas reservas ganhem uma importância ainda maior no contexto ambiental brasileiro atual.

TECNOLOGIAS DE RESTAURAÇÃO DE FLORESTAS

Os pesquisadores da Reserva Natural Vale desenvolveram tecnologias para restauração de florestas, incluindo margens de corpos d'água (nascentes, córregos, rios e lagoas). Essa tecnologia, afirma o gerente da reserva, é aplicada em projetos de restauração ambiental no Espírito Santo e o conhecimento gerado é compartilhado, contribuindo com a implantação de diversos projetos de restauração no bioma Mata Atlântica, não somente nas áreas mineradas pela Vale, mas também em áreas não relacionadas às operações da empresa.

Foto aérea feita com drone da Reserva Natural Vale Crédito: Ricardo Teles/Divulgação

"A Reserva Natural Vale é também considerada um grande banco genético e abrigo de diferentes espécies da flora da Mata Atlântica. Desde o início da década de 1960, são feitas coletas sistematizadas na área, e isso tem trazido resultados positivos quanto a novas espécies botânicas descritas para a Ciência, chegando a mais de 120. Nos últimos sete anos, 34 novas espécies de flora foram descritas a partir de material coletado na Reserva Natural Vale e no entorno" Márcio Santos Ferreira - Gerente da Reserva Natural Vale

Um dos exemplos desses resultados é o crescimento das atividades de observação de aves (birdwatching) na RNV. Segundo Ferreira, há mais de 20 anos o local é visitado por pessoas de diversas partes do mundo que buscam observar a riqueza de espécies que habitam a Floresta de Tabuleiro. A área abriga 401 espécies de aves, ou seja, quase 21% das espécies registradas no Brasil, que, de acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, conta com 1.901 espécies diferentes de aves.

401 espécies de aves abriga da Reserva Natural Vale

A RNV é classificada pela BirdLife International como uma Important Bird Area, em função do número significativo de espécies endêmicas e ameaças encontradas neste bloco da Floresta de Tabuleiro. “A facilidade de acesso às áreas florestadas por meio de trilhas e estradas, bem como a estrutura de hospedagem existente na Reserva Natural Vale, complementam a lista de atrativos do local para a prática da atividade”, diz Ferreira.

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