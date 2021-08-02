ES já tem locomotiva e ônibus elétricos para reduzir emissões de CO2

Em 2020, começou a operar na Unidade Tubarão, a primeira locomotiva 100% elétrica. Crédito: Vale/Divulgação

A redução da quantidade de dióxido de carbono (CO 2e) passa também pela mudança da matriz energética. Segundo a International Energy Agency (IEA), instituição ligada à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), petróleo e derivados correspondem a 31,5% da matriz energética do mundo, seguido do carvão mineral (26,9%).

O que ambos têm em comum é que são matrizes energéticas não renováveis e que contribuem para o aumento do CO2 na camada de ozônio, promovendo, assim, o efeito estufa e as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. Por isso, é imprescindível que o poder público e empresas busquem alternativas, adotando energia limpa e renovável, para reduzir as emissões e, dessa forma, evitar que a temperatura mundial continue aumentando.

Para a engenheira de Telecomunicações e diretora da Associação Brasileira de Veículos Elétricos Inovadores (Abravei), Aline Santos, a adoção de novas matrizes energéticas passa, principalmente, pelo exemplo dado por empresas de grande porte. “Elas têm impulsionado a população em geral, com propagação dessas novas tecnologias pela mídia, até que se tornem acessíveis a todos. Empresas que adotam energias limpas influenciam positivamente a sociedade”, observa.

No âmbito dessa corrida pela sustentabilidade, a Vale vem realizando medidas de impacto, tanto na preservação e recuperação de florestas, importantes para o equilíbrio da emissão dos gases prejudiciais para o meio ambiente, quanto na adoção de novas tecnologias que permitam o uso de matrizes energéticas de fontes limpas e renováveis, como a eletricidade e o vento. No ano passado, a empresa anunciou que pretende se tornar carbono neutra até 2050.

Atualmente, a Vale possui, em fase de testes, a primeira locomotiva elétrica a bateria da mineração brasileira, que começou a operar em 2020, na Unidade Tubarão, em Vitória. Ela faz parte do programa PowerShift, criado pela empresa, que visa substituir sua matriz energética por fontes limpas. Além de cortar as emissões de gases de efeito estufa pela substituição de diesel por eletricidade, o equipamento também diminuirá ruídos.

"O programa PowerShift foi criado para dar suporte às metas de sustentabilidade, com foco na transição para uma economia de baixo carbono. O objetivo é tornar a matriz energética da empresa limpa, focando em utilização de energia renovável, utilização de combustíveis alternativos e maior eficiência das operações utilizando novas tecnologias" Vivian MacKnight - Gerente de Mudanças Climáticas da Vale

Outra ação em curso, também na Unidade Tubarão, é o projeto piloto com dois ônibus 100% elétricos no transporte de empregados. Com autonomia para percorrer 300 km e um tempo de recarga de quatro horas, os dois veículos vão passar por avaliação de performance e viabilidade durante o ano.

A Vale está realizando um projeto piloto com dois ônibus 100% elétricos no transporte de empregados Crédito: Vale/Divulgação

A empresa também realizou a troca da gasolina por etanol em toda a sua frota de veículos leves. Hoje, cerca de 2,5 mil automóveis flex atendem às operações da mineradora no país. Ao priorizar etanol, um combustível renovável, a empresa estima que poderá reduzir em até 99% suas emissões de CO 2e com essa frota.

O etanol tem suas emissões neutralizadas quase na sua totalidade ainda no plantio da cana-de-açúcar. Até o fim desta década, a mineradora vai investir até US$ 6 bilhões em projetos como esses para reduzir suas emissões.

NAVIO A VELA

As ações para que a Vale se torne carbono neutra não se resumem apenas à terra. No mar também tem novidade, como o primeiro mineraleiro do mundo equipado com velas rotativas que passa a integrar a frota de navios da Vale. O Very Large Ore Carrier (VLOC) é um Guaibamax, de 325 mil toneladas de capacidade.

São cinco velas instaladas ao longo da embarcação que permitirão um ganho de eficiência de até 8%, afirma a empresa, e, por sua vez, uma redução de até 3,4 mil toneladas de CO2 equivalente por navio por ano. Caso o piloto se mostre eficiente, estima-se que pelo menos 40% da frota esteja apta a usar a tecnologia, o que impactaria em uma redução de quase 1,5% das emissões anuais do transporte marítimo de minério de ferro da Vale.

As velas rotativas são rotores cilíndricos, com quatro metros de diâmetro e 24 metros de altura - equivalente a um prédio de sete andares. Durante a operação, os rotores giram em diferentes velocidades, dependendo de condições ambientais e operacionais do navio, para criar uma diferença de pressão de forma a mover o navio para a frente, a partir de um fenômeno conhecido como efeito Magnus.

3,4 MIL TONELADAS DE CO2 Por navio, serão reduzidas ao ano, com o uso de velas rotativas

“Nossa equipe de engenharia naval tem estudos sobre o uso da tecnologia de propulsão a vento para nosso negócio desde 2016. Com o programa Ecoshipping desenvolvemos diversas parcerias de cooperação com o ITV (Instituto Tecnológico Vale), universidades e laboratórios no Brasil e Europa. Para este projeto, o objetivo era avaliar as melhores condições de operação das velas rotativas em nossa frota contratada, e também validar os ganhos dessa tecnologia em termos de redução do consumo de combustível e emissão de CO2”, explica o gerente de engenharia naval da Vale, Rodrigo Bermelho.

A Vale anunciou o primeiro mineraleiro do mundo equipado com velas rotativas Crédito: Vale/Divulgação

As velas reclinam para permitir a operação do carregador de navio, fazendo com que, dessa forma, não haja qualquer interferência no carregamento. A tecnologia existe desde o século XIX, mas foi retomada com maior eficiência a partir da década de 1980. Entretanto, só nos últimos anos passou a ser usada em navios de grande porte, como os de passageiros, cargueiros e petroleiros.

O navio escolhido estava na fila para ser construído e o tempo entre projeto detalhado até a fabricação e instalação do equipamento foi de um ano. Além dos testes em laboratório e análises numéricas, os técnicos estudaram a incidência de ventos na rota Brasil-China. “Percebemos que temos uma vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes: a rota Brasil-Ásia tem em média mais vento que a da Austrália-Ásia”, completa Bermelho.

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