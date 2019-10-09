Acidente

Vídeo mostra exato momento em que bobina mata professor em Vila Velha

O professor de história havia saído do bairro Alvorada, em Cariacica, onde deu aula e seguia para Vila Velha no turno da tarde

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 15:40 - Atualizado há 6 anos

Uma câmera de monitoramento flagrou o exato momento em que bobina cai de caminhão e atinge o professor de história Mauro Celso Azevedo Guimarães, de 44 anos. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (9), em Vila Velha.

O ACIDENTE

O transporte de bobinas em carreta envolvida em acidente com morte na manhã desta quarta-feira (9), em Vila Velha, estava totalmente irregular, segundo informações da Polícia Civil.

De acordo com os peritos da Polícia Civil, que foram ao local do acidente, das oito bobinas que estavam na carreta, cinco estavam soltas e três estavam amarradas de forma irregular. Os peritos explicaram que a fita catraca deve ser passada por dentro e por cima das bobinas para a amarração correta. Porém, as três bobinas estavam presas apenas pelas extremidades. As outras cinco estavam soltas, com amarrações irregulares feitas até com fitas plásticas, o que não é permitido.

TESTE DO BAFÔMETRO

O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de álcool.

MOTORISTA PRESTA DEPOIMENTO E É LIBERADO

O motorista da carreta prestou depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (9), e foi liberado.

Ao justificar a liberação, o delegado Alexandre Henrique da Rocha Campos, explicou que o motorista não fugiu do local após o acidente e que "diante da previsão do artigo 301 do Código de Trânsito, o condutor de veículo envolvido em acidente que resulte em vítima, caso preste socorro integral a ela, não será preso em flagrante".

O delegado não informou o nome do motorista, apenas afirmou que ele tem CNH regular. Em depoimento, o condutor da carreta disse não ter sido o responsável pelo carregamento das bobinas no veículo, que estavam com amarrações irregulares, segundo peritos da Polícia Civil que estiveram no local do acidente.

O inquérito que vai apurar as causas e responsáveis pelo acidente deve ser encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito.

O advogado da empresa de transporte, Igor Silveira, esteve na delegacia para acompanhar o depoimento do motorista. Ele não revelou o nome do motorista nem da empresa.

O QUE DIZ A EMPRESA DAS BOBINAS

O Grupo Prysmian, responsável pela carga de bobinas transportada pela carreta envolvida no acidente, se manifestou por meio de nota e limitou-se a informar que "está colaborando com os órgãos públicos no trabalho de apuração do acidente".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta