Vídeo: carro bate em poste na Rodovia do Sol em Vila Velha

Um automóvel colidiu com um poste na Rodovia do Sol, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (21), por volta das 23h, após o condutor ter perdido o controle da direção. Segundo informações da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o jovem, de 20 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância da Rodosol, concessionária responsável pela via.
Segundo a Rodosol, o socorro esteve no local, mas o condutor não chegou a precisar de atendimento.
A Guarda Municipal informou que não registrou a ocorrência.
Moradores da região do acidente, próxima à Praça do Ciclista, comentam que o trecho fica entre dois semáforos com radar, mesmo assim o local tem grande incidência de atropelamentos de pedestres, ciclistas, além de acidentes envolvendo carros, motos e ônibus, sendo um ponto em que condutores trafegam em alta velocidade.
Acionada pela Reportagem, a Rodosol informou por nota que o acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (21), no km 8 da Rodovia do Sol, na altura do bairro Coqueiral de Itaparica, no sentido sul, às 23h. A concessionária esclareceu que via é sinalizada e a velocidade máxima permitida no trecho é de 80Km/h, conforme indica a sinalização.
A concessionária acrescentou, ainda, que está estudando, junto com a Prefeitura Municipal de Vila Velha e o DER, a melhor localização para implantação de um cruzamento semaforizado na região.
