Atenção motoristas!

Veja as vias que serão interditadas para a Corrida da Penha neste domingo (20)

Evento marca o início das celebrações da Festa da Penha e deve reunir 3,5 mil corredores em Vila Velha; saiba de onde vai sair e quais ruas vão ficar interditadas

Pontos de interdição para a Corrida da Penha. (Divulgação )

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Motoristas que circulam por Vila Velha devem ficar atentos às interdições no trânsito na manhã deste domingo (20) por causa da realização da 12ª Corrida da Penha. Das 5h às 9h, trechos das avenidas Estudante José Júlio de Souza e Antônio Gil Veloso, além das ruas Castelo Branco e Antônio Ataíde, estarão fechados para veículos.

A largada da prova será às 7h30, na Praça do Ciclista, em Itaparica. O percurso, com aproximadamente sete quilômetros, segue até a chegada no Parque da Prainha. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 3,5 mil participantes. A liberação do trânsito será feita de forma gradativa, à medida que os corredores forem completando o trajeto.

Com o lema “União, esporte, fé e cultura em movimento”, a corrida abre oficialmente as celebrações da Festa da Penha, considerada a maior manifestação religiosa do Espírito Santo. Segundo o secretário de Esporte e Lazer de Vila Velha, Anadelso Pereira, o evento reforça a conexão entre fé e atividade física. “Vila Velha já está consolidada como a cidade do esporte. Não medimos esforços para apoiar eventos como este, que reúne atletas e fiéis envolvidos pelo espírito esportivo, demonstrando sua fé”, afirmou.

Corridinha da Penha para as crianças

Além da prova principal, o evento contará com a Corridinha da Penha, voltada para o público infantil. Crianças de 3 a 15 anos poderão participar de percursos entre 60 e 200 metros dentro do Parque da Prainha. A largada da corrida infantil está prevista para 9h, logo após a chegada dos últimos corredores da prova principal. A concentração começa às 8h30.

Serviço e interdições da 12ª Corrida da Penha

Domingo, 20 de abril

Largada: Praça do Ciclista;

Chegada: Parque da Prainha ;

Concentração: 6h30

Largada: 7h30;

Interdições: das 5h às 9h nas avenidas Estudante José Júlio de Souza, Antônio Gil Veloso e ruas Castelo Branco e Antônio Ataíde



Corridinha da Penha

Dia: domingo, 20 de abril;

Local: Parque da Prainha;

Concentração: 8h30;

Início previsto: 9h;

Percurso: entre 60 e 200 metros, de acordo com a idade das crianças



A orientação da Prefeitura de Vila Velha é que motoristas evitem a região durante o período da corrida e busquem rotas alternativas. A organização reforça que o evento é aberto ao público e voltado para toda a família.

