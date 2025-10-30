Trânsito

Três pessoas ficam feridas em dois acidentes na BR 101, na Serra

Vítimas foram resgatadas em estado grave; trânsito chegou a ser interditado, mas foi liberado por volta das 6h

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 08:48

Acidentes registrados na BR 101 na região da Grande Carapina, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois acidentes foram registrados na BR 101 na manhã desta quinta-feira (30), na região da Grande Carapina, na Serra. Em um deles, duas pessoas foram resgatadas em estado grave após o carro em que estavam bater em um poste, no quilômetro 270,5. No outro, uma colisão envolvendo uma carreta e uma motocicleta, no quilômetro 270, terminou com o motociclista também em estado grave. Nos dois casos, o trânsito chegou a ser interditado, mas foi liberado por volta das 6h.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, a primeira ocorrência de choque de um veículo Gol vermelho contra um poste foi registrada às 4h51. Duas vítimas foram socorridas em estado grave. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal PRF. Houve interdição da faixa 2 e tráfego foi liberado às 05:45.

Sobre o poste que foi derrubado, a EDP informou que não é da concessionária e que não houve registro de ocorrência no fornecimento de energia para a região. De qualquer forma, segundo a empresa, será encaminhada equipe técnica ao local para inspecionar o sistema elétrico no entorno e atuar em caso de necessidade.

Acidente na BR 101 próximo a rua que dá acesso ao Terminal de Carapina Crédito: Leitor | A Gazeta

A outra ocorrência, registrada pela concessionária a menos de um quilômetro de distância da outra, envolveu uma carreta e uma motocicleta. A colisão ocorreu às 6h06. Uma vítima, que estava na moto, foi socorrida em estado grave e a outra, que estava no caminhão, ficou ilesa. Também foram acionados os recursos da concessionária, PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O tráfego chegou a fluir com desvio de faixa, mas foi liberado às 6h50.

Acidente envolvendo uma moto de um caminhão na BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta

