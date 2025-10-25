Vítimas de 18 a 21 anos

Três jovens morrem em grave acidente com duas motos em Cachoeiro

As vítimas foram identificadas como Jhony Cerqueira Silva, 18 anos; Lucas Ferrari dos Santos, 18 anos; e Kauan do Nascimento Santos, 21 anos

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 11:29

Três jovens, com idades entre 18 e 21 anos, morreram em um grave acidente envolvendo motocicletas na madrugada deste sábado (25), entre os bairros Monte Belo e Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma quarta jovem, de 18 anos, ficou ferida. As vítimas mortas foram identificadas como Jhony Cerqueira Silva, 18 anos; Lucas Ferrari dos Santos, 18 anos; e Kauan do Nascimento Santos, 21 anos.

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local do acidente, encontrou uma ambulância do Samu/192 saindo com uma das vítimas e outra ambulância se preparando para resgatar a quarta vítima. Outros dois jovens já haviam sido socorridos por ambulâncias antes da chegada dos militares. Todos foram encaminhados para a Santa Casa de Cachoeiro, mas três deles não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

A repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, conversou com as famílias dos jovens que morreram. Elas contaram que não sabem como o acidente aconteceu, mas confirmaram que os jovens estavam saindo de um bar próximo ao local. As três famílias disseram ter recebido informações de que um carro teria invadido a contramão e causado o acidente, já que os quatro jovens saíam juntos do estabelecimento.

A única sobrevivente, uma jovemde 18 anos, estava sob efeito de medicação e, por isso, não conseguiu prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Segundo testemunhas relataram à PM, ela era a única que usava capacete. A jovem permanece internada no Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com informações repassadas à polícia, Jhony conduzia uma motocicleta Honda Titan 160 azul, com a jovem sobrevivente na garupa, enquanto Kauan pilotava uma Yamaha Fazer 250 vermelha, levando Lucas na garupa. As três vítimas fatais não usavam capacete no momento do acidente. As motocicletas foram removidas do local — uma delas por atraso no licenciamento e a outra por uma seguradora particular.

Por meio de nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que a que os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde serão necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares.

