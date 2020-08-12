Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta sexta

Trecho da ES 080 será interditado em São Roque para manutenção de ponte

Um trecho da ES 080 será totalmente interditado na sexta-feira (14), entre 7h e 16h, em um perímetro que compreende a região de São Roque do Canaã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 19:12

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 19:12

Trecho da ES 080 sera interditado durante a manhã e a tarde de sexta (14)
Trecho da ES 080 será interditado durante a manhã e a tarde de sexta (14) Crédito: Reprodução DER-ES
Um trecho da ES 080 será totalmente interditado na sexta-feira (14), entre 7h e 16h, em um perímetro que compreende a região de São Roque do Canaã, na ponte que liga o Centro ao bairro Vila Verde.
Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a interdição se faz necessária para a recuperação do tabuleiro da ponte localizada na rodovia.

Veja Também

BR 262 terá segurança e padrão de rodovia internacional, diz ministro

Segundo o DER, a interdição é uma medida preventiva, uma vez que o local recebe um fluxo intenso de veículos de passeio e de caminhões.
A previsão é de que o trabalho seja concluído até as 16h de sexta-feira (14), ocorrendo a liberação imediata do trecho.
O DER sugere que motoristas trafeguem pelos acessos do bairro Vila Verde enquanto houver a interdição.

Veja Também

Concessão da BR 262: duplicação pode afastar empresas de leilão

Carreta carregada de café tomba na ES 080, no Noroeste do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados