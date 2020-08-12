Trecho da ES 080 será interditado em São Roque para manutenção de ponte

Trecho da ES 080 será interditado durante a manhã e a tarde de sexta (14) Crédito: Reprodução DER-ES

Um trecho da ES 080 será totalmente interditado na sexta-feira (14), entre 7h e 16h, em um perímetro que compreende a região de São Roque do Canaã, na ponte que liga o Centro ao bairro Vila Verde.

Segundo o DER, a interdição é uma medida preventiva, uma vez que o local recebe um fluxo intenso de veículos de passeio e de caminhões.

A previsão é de que o trabalho seja concluído até as 16h de sexta-feira (14), ocorrendo a liberação imediata do trecho.