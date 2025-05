Mais ônibus

Transcol terá reforço e linhas especiais para Festa do Divino em Viana

Ceturb-ES programou reforços e criou três linhas que atendem à região, funcionando também nas madrugadas do evento, conectando Viana a diversos terminais da Grande Vitória

Quem está planejando ir à tradicional Festa do Divino Espírito Santo , que neste ano acontece entre os dias 30 de maio e 1º de junho, no Centro de Viana , vai ter mais opções de ônibus para poder deixar o carro na garagem e ir curtir a programação. Segundo a Ceturb , haverá um esquema especial dos coletivos do Transcol para atender o público.>

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) programou reforços e criou três linhas que atendem à região, funcionando também nas madrugadas do evento, conectando Viana a diversos terminais da Região Metropolitana da Grande Vitória. As partidas acontecerão em frente à Praça Expedicionário Jerônimo Leite, próximo à Prefeitura de Viana. >