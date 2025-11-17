Home
Tentativa de assalto na Serra termina em capotamento na BR 101

Criminosos renderam o funcionário de uma empresa, tomaram o veículo, fugiram e bateram em um poste; um deles fugiu e o outro foi encaminhado à delegacia

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 18:25

Carro de uma empresa de transportes de cargas ficou destruído

Uma tentativa de assalto terminou em acidente Rodovia do Contorno (BR 101), na Serra, no início da tarde desta segunda-feira (17). Segundo a repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o veículo envolvido estava parado no acostamento prestando apoio mecânico a outro carro da mesma empresa. O homem que fazia o atendimento foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram a pé, atravessaram a rodovia e anunciaram o assalto.

Carro ficou destruído após bater em um poste e capotar na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Eles renderam o trabalhador e fugiram sentido Serra enquanto a vítima foi deixada no acostamento. Durante a fuga, o assaltante perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e capotou com o automóvel próximo a um condomínio da região. O suspeito que dirigia conseguiu fugir após o acidente. Já o comparsa, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à delegacia, conforme apuração da TV Gazeta

A Ecovias Capixaba informou que acionou equipe de inspeção, guincho e ambulância, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar. A concessionária esclareceu que a alça de retorno da pista Sul (Cariacica) foi interditada, e a ocorrência segue em andamento.

A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pelo veículo roubado para mais informações, mas não houve retorno até a publicação. Polícia Civil também foi procurada para detalhes sobre os procedimentos adotados com o suspeito. Se houver retorno, o texto será atualizado. 

