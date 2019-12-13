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Centro

Protesto de inspetores penitenciários bloqueia o trânsito em Vitória

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, no momento o trânsito está muito congestionado na região do Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 13:16

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 13:16

Manifestação interdita os dois sentidos da Avenida Princesa Isabel no Centro Crédito: Internauta
Um protesto de inspetores penitenciários interdita ruas e avenidas do Centro de Vitória na altura do Edifício Fábio Ruschi, desde o final manhã desta sexta-feira (13). Segundo a Guarda Municipal, no momento, o trânsito está complicado na região.

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Os inspetores reivindicam reajuste de salário, concurso público, escala especial. Segundo os manifestantes, há 3 anos eles tentam negociar e não conseguem. Eles também pedem a regulamentação da polícia penal, aprovada em Brasília, porém, segundo a categoria, ainda sem regulamentação no Estado.
Manifestação interdita os dois sentidos da Avenida Princesa Isabel no Centro Crédito: Internauta

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