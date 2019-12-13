Protesto de inspetores penitenciários bloqueia o trânsito em Vitória

Um protesto de inspetores penitenciários interdita ruas e avenidas do Centro de Vitória na altura do Edifício Fábio Ruschi, desde o final manhã desta sexta-feira (13). Segundo a Guarda Municipal, no momento, o trânsito está complicado na região.
Os inspetores reivindicam reajuste de salário, concurso público, escala especial. Segundo os manifestantes, há 3 anos eles tentam negociar e não conseguem. Eles também pedem a regulamentação da polícia penal, aprovada em Brasília, porém, segundo a categoria, ainda sem regulamentação no Estado.