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Acidente

Ônibus bate em muro de igreja no bairro Vila Isabel, em Cariacica

Segundo testemunhas, o motorista alegou que o freio do veículo não funcionou e o coletivo não parou até atingir o muro

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 18:01
Ônibus perde o controle e atinge muro de igreja localizada no Bairro Vila Isabel, em Cariacica  Crédito: Ouvinte/ CBN
Um ônibus bateu de frente com um muro de uma igreja e acabou atingindo parte do muro de uma construção vizinha, por volta das 15h desta sexta-feira (31), no bairro Vila Isabel, em Cariacica. Segundo uma testemunha que passava no local no momento do acidente, o motorista alegou que o freio do veículo não funcionou e o coletivo não parou até atingir o muro.
No momento do acidente, apenas apenas o motorista estava presente no ônibus.  Ninguém ficou ferido. 
A Polícia Militar informou que não recebeu nenhum acionamento até o momento sobre o ocorrido. 

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