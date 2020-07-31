Ônibus bate em muro de igreja no bairro Vila Isabel, em Cariacica

Um ônibus bateu de frente com um muro de uma igreja e acabou atingindo parte do muro de uma construção vizinha, por volta das 15h desta sexta-feira (31), no bairro Vila Isabel, em Cariacica. Segundo uma testemunha que passava no local no momento do acidente, o motorista alegou que o freio do veículo não funcionou e o coletivo não parou até atingir o muro.