Obras causam engarrafamento de 13 km na BR 101 em João Neiva

Segundo PRF, intervenções ocorrem na BR 259, logo após o trevo, entre os quilômetros 0 e 4 da rodovia

Uma obra na BR 259 está provocando longo engarrafamento na BR 101, na altura do km 203, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 13h30, a fila de veículos era de 13 km, no sentido Norte (em direção a Aracruz), e de 1 km no sentido Sul (Ibiraçu).

A PRF informou que, por conta da obra que acontece entre os quilômetros 0 e 4, o trânsito está em sistema de "pare e siga", afetando a região do trevo entre as duas rodovias. A corporação ressaltou, ainda, que entrou em contato com o engenheiro responsável pela intervenção, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Segundo encarregado a obra irá até às 19h e depois disso o trânsito deve ser totalmente liberado.

Às 17h50, segundo a PRF, a fila permanecia grande nos dois sentidos, principalmente para quem se dirige rumo ao Norte, com 12 km de congestionamento. Para o Sul, continuava com 1 km.

Nas redes sociais, pessoas comentaram sobre a lentidão no trecho. Veja:

Minha sogra está há mais de duas horas no paresiga em João Neiva

É mole? — nany ?‍♂️ (@naanynascimento) July 29, 2024

O que está ocorrendo em João Neiva br-101 N @_eco101? Transito parado há horas, 0800 não funciona, site fora do ar. — Aline Pitanga (@alipitanga) July 29, 2024

Em nota, o DNIT informou que estão sendo realizados serviços de manutenção e recuperação do pavimento na BR-259. "Para viabilizar essas atividades, foi implementada uma operação de controle de tráfego - sistema de pare e siga - entre o km 0 e o km 4. Na manhã de hoje (segunda, 29), foi identificado um congestionamento no trevo que liga a BR-101 à BR-259. Equipes do DNIT, da PRF e da Eco 101 atuaram durante a manhã e o início da tarde para mitigar a situação. Neste momento, o trânsito flui normalmente no local", finalizou.

A Eco 101 disse que a obra está fora do trecho de concessão. "Recursos da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão presentes no local para orientar os motoristas e colaborar com a segurança viária", concluiu a empresa.

