Mulher morre em acidente ao atropelar animal na BR 101 em São Mateus

Uma mulher de 40 anos, que estava pilotando uma moto, morreu após atropelar um animal no km 69 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (5). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A vítima foi identificada como Lívia Oliveira de Almeida e trabalhava como professora de matemática.
Não foi informado como o acidente aconteceu, qual o animal envolvido e se o bicho também morreu. A vítima conduzia uma Honda Biz 125. Conforme a Ecovias 101, que administra a rodovia, não houve interdições na pista. “Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e Samu”, afirmou.
O Centro Educacional Santa Clara, localizado no Centro de São Mateus, onde Lívia atuava, lamentou a morte da docente em uma nota e informou que não haverá aula nesta terça e na quarta-feira (7). "Os corações de toda a equipe se unem aos familiares nesse momento de dor. Que vocês, junto às crianças, possam estar em orações como solidariedade a essa pessoa tão querida", afirmou em uma nota de pesar.
Em outra publicação, relembrou como ela era como profissional. "Ela conseguiu fazer a temida matéria de matemática ser querida pelos alunos. As crianças a adoravam. Querida por todos, sempre empenhada com ideias inovadoras e muito amor.
Lívia era mãe de duas filhas crianças e iria completar 41 anos na quinta-feira (8). A Polícia Científica disse que a perícia recolheu o corpo da vítima, que foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.