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Colisão em Vitória

Mulher morre em acidente entre moto e ônibus na Ilha do Príncipe

Marta Evangelista Santos Ferreira, de 41 anos, estava na garupa da moto e não resistiu aos ferimentos. Caso aconteceu nesta quarta-feira (12), por volta das 16h45

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 18:09

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 jul 2023 às 18:09
Vítima morreu após acidente na Ilha do Príncipe, em Vitória
Uma mulher de de 41 anos morreu no acidente na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Viviann Barcellos
Uma mulher de 41 anos, identificada como Marta Evangelista dos Santos Ferreira, morreu após sofrer um acidente na tarde desta quarta-feira (12), no Portal do Príncipe, próximo à Rodoviária de Vitória, na Capital capixaba. Segundo apuração da repórter Any Cometi, da TV Gazeta, a vítima estava na garupa de uma moto, que colidiu contra um ônibus. Ela estaria voltando do hospital, onde foi visitar um filho que também sofreu um acidente há pouco dias, com o mesmo veículo.
Ainda segundo a reportagem, o condutor, que seria marido da vítima, precisou ser socorrido para o Hospital São Lucas, também em Vitória. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o homem aos gritos diante do corpo da companheira. O estado de saúde e o nome dele não foram divulgados. 
Acidente com morte em Vitória
A vítima estava na garupa da moto que bateu contra um ônibus Crédito: Roberto Pratti
De acordo com o Sargento Correia, do Batalhão de Polícia de Trânsito, o acidente teria acontecido por volta das 16h30. Uma testemunha contou à corporação que o casal estava em um 'corredor', quando o guidão do veículo engatou com a lateral de um ônibus do Sistema Transcol. 
"O que apuramos até o momento é que a moto estava no 'corredor', segundo a declaração de uma testemunha que escreveu e assinou, e o guidão da moto engatou na lateral do ônibus. A moto entrou embaixo do ônibus. Posteriormente, um veículo que vinha logo atrás tentou desviar, mas não conseguiu. Passou [em cima das vítimas] também, porém, se evadiu do local", informou. 
Mulher morre em acidente entre moto e ônibus na Ilha do Príncipe
A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) informou que foi acionada, na tarde desta quarta-feira (12), para atender a ocorrência. Chegando ao local, foi verificado que se tratava de colisão entre uma moto e um ônibus. Uma equipe da corporação atuou no local para organizar o trânsito, que ficou intenso para o atendimento às vítimas.
Acidente com morte em Vitória
Acidente com morte em Vitória Crédito: Roberto Pratti
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil destacou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A corporação foi questionada sobre o motorista que teria se evadido do local, mas não deu retorno até a publicação deste texto. 
Polícia Militar e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) também foram demandadas para dar mais detalhes do caso.

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