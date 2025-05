Ibatiba

Mulher morre e motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 262

Ela estava na garupa da moto, que foi arrastada e imprensada contra uma barreira de proteção da rodovia; acidente envolveu o veículo e dois carros

Publicado em 12 de maio de 2025 às 13:50

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo a moto em que eles estavam e dois carros, na noite de domingo (11). A colisão ocorreu no km 147,7 da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a garupa da moto não resistiu, e o motociclista foi encaminhado a um hospital.>

O acidente aconteceu por volta das 19h30, na localidade de Imbiruçu. A informação da PRF é de que um Fiat Uno Mille ultrapassou um Volkswagen Golf, acabou batendo na sua lateral e, na sequência, atingiu a traseira da Honda VT600C Shadow, que estava logo à frente. A moto foi arrastada e imprensada contra a barreira de proteção da pista. >

O Fiat Uno fugiu do local, mas o para-choque com a placa ficou caído no local. O piloto da moto, segundo a PRF, foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Já a mulher, na garupa, morreu no local. >

Sobre o caso, a Polícia Científica disse que esteve no local por volta das 20h15 e o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. A PRF não informou se algum passageiro do Volkswagen Golf se feriu, nem se o condutor foi submetido ao teste de bafômetro. >

