Motorista é preso após atingir motociclista e fugir do local em Cachoeiro

Idoso de 63 anos foi reprovado no teste do bafômetro; duas mulheres que estavam na moto ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital na cidade

Um motorista de 63 anos foi preso após colidir com uma moto em uma rotatória no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, e deixar o local, sem prestar socorro às duas mulheres ocupantes do veículo que ficaram feridas. O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (10) e foi flagrado por uma câmera de segurança. O idoso foi localizado pela Polícia Militar logo depois do acidente, e submetido ao teste do bafômetro – que indiciou que ele havia ingerido bebida alcoólica. >