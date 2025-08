Caparaó do ES

Homem morre em acidente após carro cair em córrego em Irupi

Caso foi registrado na região de Santa Clara, na manhã de segunda-feira (4); as circunstâncias do acidente são apuradas pela Polícia Civil

Um homem de 62 anos morreu em um acidente após o carro em que ele estava cair em um córrego na região de Santa Clara, em Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (4). A Polícia Militar disse que foi acionada para o capotamento e, ao chegar ao local, confirmou que a vítima estava sem vida. A corporação acionou a perícia.>

A Polícia Científica informou que o corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil explicou que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. >