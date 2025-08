Homem morre após carreta com areia tombar em Presidente Kennedy

Um homem que estava de carona morreu após uma carreta tombar na ES 060, a Rodovia do Sol, na localidade de Criador, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (5). O veículo estava transportando areia e o motorista contou à Polícia Militar que perdeu o controle da direção em uma curva. Ele sofreu ferimentos leves.>