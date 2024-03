Estradas

Motociclista morre em acidente com carro em rodovia de Pancas

Pai do motorista do carro ficou ferido e precisou de atendimento do Samu/192

Após colisão, o motociclista não resistiu e morreu no local. (Leitor | A Gazeta)

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Um acidente envolvendo uma moto e um carro resultou na morte do motociclista identificado como Alex Silva, de 27 anos. A colisão aconteceu na na Rodovia Rodolfo Haese, zona rural de Pancas, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sábado (9). Em relato à Polícia Militar, o motorista disse que em uma das curvas da rodovia foi surpreendido pelo motociclista na contramão e não conseguiu desviar ou frear a tempo para evitar a colisão. Ele também contou que o motociclista tentou desviar, mas não conseguiu.

O motorista do carro envolvido no acidente disse que seguia de Lajinha para Pancas, juntamente com o pai e a esposa, quando a colisão ocorreu. O pai do condutor ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Samu/192 ao hospital do município.

Alex morreu no dia do próprio aniversário, segundo a data de nascimento que ele configurou em uma rede social. A reportagem tentou conversar com alguns familiares, mas ainda não conseguiu retorno.

Alex, que morreu em acidente em Pancas. (Redes Sociais)

A Polícia Civil informou que o motorista do veículo, de 43 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A medida foi adotada, segundo a PC, uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.

