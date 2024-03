Após colisão na BR 101

Morre carreteiro envolvido em confusão e grave acidente em Linhares

Thiago Rodrigues Machado, de 44 anos, estava internado na UTI do Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos após acidente entre duas carretas na última quarta-feira (6)

Câmera registra momento em que carretas batem de frente na BR 101 em Linhares. (Videomonitoramento)

Imagens do acidente mostram o veículo que Thiago conduzia invadir a contramão e bater de frente na outra carreta que vinha no sentido contrário. Ele foi socorrido em estado muito grave para o Hospital Rio Doce, na mesma cidade, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o inspetor Costa Negro, da PRF, o motorista tomou várias decisões erradas - entre elas, misturar bebida e direção - no trajeto em Linhares e foi responsável pelo acidente.

“Tivemos um óbito, infelizmente, do condutor que causou o acidente. De alguma maneira, a PRF enxerga que ficou caracterizado que ele tomou uma série de decisões erradas, escolhas equivocadas. Em especial por beber e dirigir, em especial por se envolver em outros entreveros e confusões, ao longo do seu trajeto aqui no município de Linhares. E acabou, infelizmente, vindo a óbito por conta dessas escolhas equivocadas e colocando em risco a vida de muitas pessoas que transitavam na rodovia”, disse o inspetor.

A PRF informou que foram encontrados elementos indicativos de que o motorista estaria sob influência de álcool, a partir de depoimentos de testemunhas. Foram encontradas garrafas de bebida alcoólica no local da batida, segundo apuração da TV Gazeta Norte.

Outras duas pessoas estavam com ele na Scania vermelha e ficaram feridas. O condutor do outro veículo também se feriu. No entanto, a reportagem de A Gazeta não obteve mais informações sobre o estado de saúde dos demais envolvidos.

Envolvido em confusão

Minutos antes de se envolver em um grave acidente, o motorista da Scania vermelha foi flagrado em uma confusão no Centro após ter batido em um carro estacionado. A informação foi apurada pela TV Gazeta Norte. O proprietário do veículo atingido por ele disse que ligou para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e avisou a corporação quando viu que, após a confusão, o homem seguiu em direção à rodovia federal.

Nas imagens é possível ver o homem discutir com o dono do veículo e tentar agredi-lo depois. Os vídeos mostram a carreta entrando em uma rua, próximo à BR 101, por volta das 15h07. O veículo não conseguiu desviar e bateu na traseira do carro parado, um Chevrolet TrailBlazer prata. A colisão chamou a atenção das pessoas que passavam pela rua.

Cerca de cinco minutos depois, a mesma câmera registrou o momento em que ocorreu a discussão com o dono do automóvel. Pode-se observar o motorista da carreta gesticular, abrir os braços. Em seguida, ele tenta voltar para o interior do caminhão, mas o outro homem não o deixa e, então, o condutor dá um soco na vítima. O carreteiro depois volta para o veículo e vai embora.

Morre carreteiro envolvido em confusão e grave acidente em Linhares

