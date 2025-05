Na Rodovia do Contorno

Motociclista morre e moto pega fogo em acidente com carreta na Serra

Vítima tinha 42 anos e foi arrastada por vários metros após ficar presa entre o caminhão e a mureta da via; colisão aconteceu na noite desta terça-feira (13)

O ajudante que estava na carreta envolvida no acidente contou para o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta , que o veículo estava fazendo uma mudança de faixa no trecho da rodovia federal. "O caminhão sinalizou e jogou para a direita. Acho que ele (motociclista) acelerou para ver se dava tempo de passar", contou o homem, que não quis se identificar.>

De acordo com o relato do ajudante, o motociclista teria ficado preso entre o baú do caminhão e a grade de proteção da via.>

Equipes de resgate foram acionadas, mas o motociclista morreu ainda no local. As causas exatas do acidente serão apuradas e para mais detalhes foram demandadas as polícias Civil e Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, além da Ecovias 101, concessionária da BR 101 no Estado.>