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Trânsito

Menina é atropelada por moto após sair de escola em Vila Velha

O motociclista ficou no local para prestar socorro, foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo, e liberado
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

16 ago 2024 às 16:12

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 16:12

Uma estudante de 12 anos foi atropelada após sair da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, nesta sexta-feira (16). A menina seguia para casa de bicicleta, e, após descer uma pequena rampa que fica em frente à instituição, e chegar à Estrada Catuaba, ocorreu a colisão com a moto.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista tentou desviar, mas não conseguiu. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com ferimento na cabeça. Apesar disso, a  corporação informou que ela fez exames e passa bem.
O motociclista ficou no local para prestar socorro, foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo, e liberado. As imagens de videomonitoramento obtidas pelo repórter João Brito, da TV Gazeta, mostram o acidente. 
Criança de 12 anos foi atropelada logo após sair da escola de bicicleta.
Câmera de monitoramento flagrou o acidente Crédito: Videomonitoramento
Estudantes conversaram com a reportagem da TV Gazeta e reclamaram das condições da via. Segundo os alunos, não há faixa de pedestres em frente à escola. Além disso, não há divisão entre a calçada da instituição educacional e o asfalto. Na gravação feita por testemunhas é possível ver ainda a ausência de uma ciclovia na região.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi demandado pela reportagem para comentar sobre as queixas quanto às sinalizações na via. Não houve retorno até a publicação.
Já a Prefeitura de Vila Velha informou que, de forma preventiva, a unidade de ensino realiza constante trabalho para orientação dos alunos e pais e comunidade.
"Inclusive recebeu, neste ano, um programa educativo em parceria com DNIT, com palestras, atividades didáticas lúdicas e cartilhas", afirmou a administração central do município.  Já em relação ao lixão, a prefeitura disse ter implementado ações sistemáticas para combater o problema. Veja nota completa abaixo. 

Nota da Prefeitura de Vila Velha

A Estrada de Capuaba é uma via federal e não municipal. Sendo assim, a sinalização vertical e horizontal não é de competência da Prefeitura de Vila Velha. De forma preventiva, a unidade de ensino realiza constante trabalho para orientação dos alunos e pais/comunidade, inclusive recebeu, neste ano, um programa educativo em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com palestras, atividades didáticas lúdicas e cartilhas.

 Quanto ao ponto viciado de lixo, a Prefeitura de Vila Velha vem implementando ações sistemáticas para combater o problema. Importante ressaltar que o descarte irregular está sujeito a multas que podem ultrapassar R$ 4 mil, além de outras sanções administrativas.

Denúncias de descarte irregular podem ser feitas por meio da Central de Serviço pelo telefone 162 ou pelo site https://ouvidoria.vilavelha.es.gov.br/. A participação da população é essencial. A prefeitura orienta ainda aos cidadãos que coloquem seus resíduos para recolhimento nos horários designados para a coleta em suas regiões. O município também disponibiliza serviços como os Ecopontos (https://www.vilavelha.es.gov.br/paginas/servicos-urbanos-ecopontos) e o Cata-Móveis, destinados ao descarte de resíduos diversos. Para solicitar o serviço Cata móveis/galho e treco é necessário agendar no telefone 3149-7326.

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