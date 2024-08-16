Menina é atropelada por moto após sair de escola em Vila Velha

A Estrada de Capuaba é uma via federal e não municipal. Sendo assim, a sinalização vertical e horizontal não é de competência da Prefeitura de Vila Velha. De forma preventiva, a unidade de ensino realiza constante trabalho para orientação dos alunos e pais/comunidade, inclusive recebeu, neste ano, um programa educativo em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com palestras, atividades didáticas lúdicas e cartilhas.

Quanto ao ponto viciado de lixo, a Prefeitura de Vila Velha vem implementando ações sistemáticas para combater o problema. Importante ressaltar que o descarte irregular está sujeito a multas que podem ultrapassar R$ 4 mil, além de outras sanções administrativas.

Denúncias de descarte irregular podem ser feitas por meio da Central de Serviço pelo telefone 162 ou pelo site https://ouvidoria.vilavelha.es.gov.br/. A participação da população é essencial. A prefeitura orienta ainda aos cidadãos que coloquem seus resíduos para recolhimento nos horários designados para a coleta em suas regiões. O município também disponibiliza serviços como os Ecopontos (https://www.vilavelha.es.gov.br/paginas/servicos-urbanos-ecopontos) e o Cata-Móveis, destinados ao descarte de resíduos diversos. Para solicitar o serviço Cata móveis/galho e treco é necessário agendar no telefone 3149-7326.